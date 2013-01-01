В рижском детсаду девочка упала в шахту - РД ни при чем?

Четыре года назад в одном из рижских детсадов произошло ужасное ЧП: в канализационную шахту упала 4-летняя девочка.

За халатное отношение к своим рабочим обязанностям были наказаны медсестра и завхоз. Однако в суде вскрылись факты, что за это должны отвечать совсем другие лица. Оказалось, что территорию детского сада Имущественный департамент Рижской думы расширял без строительного проекта и страшно подумать, что в колодец могло упасть большее число малышей.

Зимой 2013 года младшая группа садика в Вецмилгрависе вышла на прогулку и вдруг одна из девочек на глазах других детей провалилась под землю. Ребенок упал в 8-метровую шахту, перепугался, расплакался, проговаривая как ей страшно.

Обвиняемая, завхоз садика Маргарита Толстова отвечает на вопросы:

- Как ее подняли?

- Наши работники. Тогда еще были так называемые «100 латовые» работники и вот они подняли девочку. Ее быстро доставили в медпункт и когда приехали спасатели, им уже нечего было делать. Мы все были в шоке. Это все было ужасно для нашего учреждения, все переживания, все..."

У девочки была сломана нога, констатировано сотрясение мозга, выбитые зубы.

После операции на ноге она должна была некоторое время лежать обездвиженная. В разговоре с психологом она рассказала, что наступила на крышку люка и неожиданно потеряла опору под ногами. Департамент образования РД объявил выговор четырем работникам детсада - воспитателю и нянечке за то, что во время прогулки была только одна из них, а также медсестре и завхозу за то, что не смогли вовремя констатировать опасность на территории садика. Заведущая избежала наказания, так как подала заявление об увольнении.

Директор Департамента по образованию, культуре и спорту РД Гунтис Хелманис рассказывает: «Женщины были единственными, на кого свалили вину, однако на суде вскрылась и другая информация - 2 года перед этим территоря была расширена, работы проводила нанятая Имущественным департаментом РД фирма, которая установила новый забор и за работу и в других учреждениях получила 213 тыс. евро.

В стройтельном проекте присоединения этого злосчастного участка земли с люком не было. Расширение производили самовольно».

В свою очередь, экс-директор Имущественного департамента Олег Буров заявляет: «Да мы это сделали, технически перенесли забор, но я не считаю. что это вина нашего депртамента».

Только в суде выснилось, что присоединенная территория не была сдана в эксплуатацию, здесь дети гулять не могли. Предыдущая заыведущая никого об этом не осведомила. Что земля безопасна для детей соотвествующие документы получила и подписала новая заведующая только в 2015 году, спустя 2 года после ЧП.

Хелманис на вопрос кто же должен был отвечать за случившееся заявил, что это заведущая детсада. «Но и наша вина была, не уделили достаточно внимания тогда», - признался он.

Кстати, семья потерпевшей никакой компенсации от РД не получила.

Департамент предложил покрыть расходы на лечение. Семья надеется получить компенсацию за моральный ущерб в размере 20 тыс от тех персон, которых полиция и прокуратура назвала виновными - это медсестра садика и завхоз. Но только ли они виноваты?

Толстова говорит: "Моей вины там нет - я это сказала на суде. Конечно, понимаю семью - стресс, переживания... Но то, что нам с медсестрой нужно выплачивать им компенсацию - не согласна. Надо отвечать тем учреждениям, которые проводили работы и сказали, что территория безопасна, то есть специалистам, а не нам, двум «тетям», которые ничего не понимают в этом.

Судебные тяжбы по этому делу еще не закончились.