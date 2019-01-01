Смерть 19-летней Синтии: полиция начала уголовный процесс

Государственная полиция начала уголовный процесс о смерти 19-летней девушки, тело которой вчера было найдено в лесу на Мангальсале.

Как сообщила пресс-секретарь Госполиции Гита Гжибовска, студентка 1998 г. рожд. пропала 23 ноября.

Полиция ведет расследование обстоятельств ее смерти и проверяет различные версии. Также ожидается заключение экспертизы, чтобы установить точные причины смерти девушки. В интересах следствия более подробная информация не предоставляется.

Тело студентки бизнес-школы «Туриба» нашли члены общества по розыску пропавших людей «bezvests.lv». В поисках девушки участвовали также родственники, друзья и знакомые Синтии.