В стоматологии ожидаются большие перемены

В стоматологии в ближайшие 5-10 лет ожидаются большие перемены, рассказал DB главный специалист Министерства здравоохранения по стоматологии, президент Латвийской ассоциации стоматологов Андрис Паэглитис.

Могут исчезнуть маленькие стоматологические практики, в которых принимает один или два врача - исключением могут стать сельские территории.

Развиваться будут крупные и средние практики. С этим согласен и руководитель клиники Sirowa Rīga Арманд Озолиньш, который считает, что о прибыли можно говорить, если в практике есть по крайней мере три стоматологических кресла.

Сейчас в Латвии 863 стоматологических учреждения. В Риге конкуренция в два раза выше, чем в других городах.

На вопрос, может ли в таких условиях молодой врач, только что окончивший резидентуру, получить свою практику и клиентов в Риге, Паэглитис ответил, что есть два возможных варианта. Можно начать работать как наемный работник в уже действующем зубоврачебном кабинете, там набрать себе клиентов и затем открыть свою практику.

Второй способ, распространенный в Европе - это покупка практики (со всеми клиентами) у врача, который идет на пенсию. Пока в Латвии такой вариант не распространен. Но не так много и зубных врачей, которые сами хотят быть работодателями - быть наемным работником в практике средних или больших размеров легче.

По словам Паэглитиса, лечение зубов - растущая отрасль, в которой средний оборот увеличивается с каждым годом.