Дело вкуса: школьные обеды все чаще отправляются на помойку

Все чаще школьные обеды выкидываются, поскольку дети отказываются их есть. И дело тут не в нехватки финансирования, а в отсутствии фантазии поваров, уверены специалисты по питанию. Они настаивают на постоянно образовании работников общепита и пересмотре норм школьного питания. Сегодня их предложения будут обсуждаться на масштабной конференции, посвященной проблемам школьного питания, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

Одним из самых активных поставщиков продуктов питания в мусорные баки являются школьные столовые. Пару лет назад журналисты Латвийского телевидения проводили эксперимент и посчитали, что бесплатные обеды съедаются всего на 80%, — на всех школьников не угодишь.

«Мы стараемся улучшить качество и заинтересованность детей употреблять качественную, сбалансированную и полноценную еду, которую готовят в детских учреждениях. Есть дети, которые к этому не готовы», — рассказывает представитель департамента образования столичного самоуправления Илзе Кондратюк.



Сами предприятия, которые кормят школьников уже который год говорят о том, что приготовить вкусный обед за 1.42 евро, которые на ученика выделяет государство — просто нереально.

Представитель Латвийской ассоциации предприятий общественного питания в учреждениях образования Илона Дреймане ранее заявляла:

«Продукты, которые мы можем использовать в приготовлении пищи для школьника, намного дороже тех, которые мы использовали раньше. К примеру, варенье. Если в нем не содержится запрещенный Минздравом консервант сорбат калия, оно стоит в разы дороже. И это только один пример. Кроме того, для нас обязательна «зеленая закупка», то есть большинство продуктов — биологические. Вы сами видите, насколько они дороже стоят в магазинах. Раньше мы покрывали расходы за счет школьных буфетов, но к ним ввели ограничение на торговлю. Потому прибыли с них мы больше не получаем. У любого предприятия есть какие-то накопления, сейчас именно эти накопления мы и используем. Они были отложены на обновление оборудования, посуды, на зарплаты поварам. Но это лишь временный выход, — в один момент сломается оборудование, повара уйдут, а без хороших поваров ни одни самые качественные продукты не превратятся в здоровые блюда».

В свою очередь диетологи считают, что это отговорка. К примеру капуста или картошка стоят дешево – стоит лишь проявить немного фантазии и можно приготовить вкусное блюдо, которое ни один школьник на тарелке не оставит.

«Считаю, что те, которые занимаются бизнесом кормления детей, часто подходят достаточно формально, и свое неумение приготовить вкусную и полезную еду, списывают на плохое законодательства. Потому что мы видим хорошие примеры, где школьники кушают и довольны своей едой. Мы видим, где остается много не съеденной еды. Значит, что-то не в порядке. Надо учиться у хороших примеров», — уверена Лайла Мейя.

Еще одно решение, которое может помочь сократить количество выбрасываемой еды — внедрение шведского стола. Эту идею сегодня активно будут обсуждать на конференции. На конференции будет рассматриваться еще одно предложение, внесенное специалистами по питанию — снизить калорийность обедов, предусмотренную правилами кабинета министров. Она на сегодняшний день непомерно велика, считают эксперты.

Еще одна проблема, которую будут сегодня обсуждать — нехватка времени на обед. Школьной перемены часто не хватает для того, чтобы спокойно поесть. Один из вариантов решения проблемы — увеличение числа сотрудников школьных столовых. Только вот по словам представителей предприятий общепита сегодня невозможно, ведь отрасль переживает очень непростые времена.