Диагноз кардиолога: «Пациент не понимает по-латышски»

На прошлой неделе житель Юрмалы после визита к кардиологу, который принимает в Дубултской поликлинике, в своей медицинской выписке, которая была предназначена для его семейного врача, рядом с именем и фамилией обнаружил пометку «nesaprot valodu». "Я не хотел поднимать шум, но согласитесь, я пришел на приём к врачу, а не на экзамен к языковой комиссии», - рассказывает латвиец, столкнувшийся с достаточно абсурдной ситуацией.

В редакцию Русского TVNET обратился читатель, пожелавший остаться анонимным. Он рассказал о своём визите к кардиологу, который принимает в Дубултской поликлинике.

"На прошлой неделе пришёл на прием к доктору Юрису Луриньшу для того, чтобы он подготовил выписку для семейного врача, которая была необходима для моего дальнейшего лечения. Врач сделал эхокардиограмму, и затем начал задавать мне некоторые вопросы. Доктор говорил со мной по-латышски, а я отвечал ему на русском.

Хочу отметить, что я знаю госязык, однако некоторые медицинские специфические термины вызывают у меня затруднение.

Конечно, пока наш диалог строился на уровне «дышите-не дышите», мне все было понятно, но после того, когда я не смог ответить на один из вопросов кардиолога, он замолчал и больше ничего не спрашивал.

Составил выписку для семейного врача, я поблагодарил и вышел из кабинета. О том, что написано в данной бумаге, я увидел только дома", - рассказал житель Юрмалы, в медицинской выписке которого рядом с именем, фамилией и персональным кодом, кардиолог Дубултской поликлиники сделал отметку "nesaprot valodu".

FOTO: Читате

FOTO: Читатель TVNET

Мужчина комментирует: «Я не хотел бы поднимать шум, но согласитесь - я ведь пошел на приём к доктору, а не на проверку к языковой комиссии».

Для того, чтобы прояснить ситуацию, Русский TVNET связался с представителями Дубултской поликлиники.

Представители медицинского учреждения прокомментировали: «Врач объяснил, что с пациентом у них произошла проблема коммуникации. Видимо, они не смогли разъясниться ввиду языкового барьера.

Насколько мы поняли, комментарий «nesaprot valodu» написан в графе, куда обычно доктор записывает рост и вес пациента.

Данная информация необходима для того, чтобы следующий специалист, получив выписку, мог интерпретировать результаты эхокардиограммы согласно индивидуальным показателям пациента».

Представители поликлиники не смогли объяснить, в какую графу в таком случае были записаны необходимые для дальнейшего лечения вес и рос пациента, а также с чем именно связана инициатива кардиолога внести данные об уровне владения языком в медицинскую выписку.

«С доктором Луриньшем у нас заключен договор о сотрудничестве, он не является в штате наших специалистов»,

- добавили в поликлинике.

Это не первый случай, когда у латвийских пациентов возникали проблемы коммуникации с врачами. Наибольший резонанс вызвал случай в Детской клинической университетской больнице, когда во время осмотра врач-нейролог вместо консультации отчитал девочку-инвалида из-за того, что она не говорила с ним по-латышски.