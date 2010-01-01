На реконструкцию Агенскалнского рынка потребуется около 10 млн евро

По его словам, указанная сумма - это предварительные затраты, рассчитанные на основании инвестиций, вложенных в аналогичные проекты.

По словам Ушакова, пока Рижской думе неясно, где брать средства на реконструкцию рынка, потому что использовать только муниципальный бюджет не планируется. В качестве возможных источников финансирования мэр упомянул фонды ЕС и частных инвесторов.

Если Рижская дума привлечет средства из фондов ЕС, то это будет сделано для развития рынка как культурно-исторического объекта. Если средства будут привлекаться через частных инвесторов, то рынок, как квартал Калнциема, будет развиваться как место проведения культурных мероприятий.

Мэр рассказал, что два года назад у Рижской думы был заключен договор с потенциальными инвесторами о развитии Агенскалнского рынка, но он был расторгнут. Хотя средств на реконструкцию рынка пока нет, с 31 декабря у думы заканчивается договор с торговцами об аренде, и здание нужно консервировать, чтобы не ухудшилось его техническое состояние.

Ушаков сказал, что рынок будет закрыт до тех пор, пока не привлечено финансирование на его реконструкцию.

На вопрос, почему АО «Ригас централтиргус» не обращается за финансированием в банки, мэр ответил, что приоритетом предприятия является приведение в порядок Центрального рынка и прилегающих к нему территорий, что связано с проектом «Rail Baltica».

Он добавил, что торговцам с Агенскалнского рынка разрешено продолжать работу на Центральном рынке, арендуя торговые места со скидками, и первые десять торговцев уже побывали на Центральном рынке.

Рижская дума ведет сейчас переговоры о разработке технического проекта консервации Агенскалнского рынка.

На вопрос, может ли смениться состав собственников рынка в том случае, если будут привлечены частные инвесторы, председатель комитета Рижской думы по городской собственности Олег Буров сказал, что пока это не ясно, но одним из вариантов может стать долгосрочная аренда - на 30 лет.

Агенскалнский рынок открыт в 1925 году, его площадь составляет 8300 кв.м. Рынок проектировал архитектор Р. Шмелинг в характерном для той эпохи югенд-стиле.