Рассмотрят предложение о правах работников говорить на латышском

Совет по сотрудничеству коалиционных партий на одном из ближайших заседаний рассмотрит предложение национального объединения «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) установить в законе о труде, что работник, выполняя обязанности, имеет право говорить с жителями Латвии только на латышском языке.

Как заявил сопредседатель ВЛ-ТБ/ДННЛ Гайдис Берзиньш, по этому вопросу нужно собрать мнения коалиционных партнеров.

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола (Союз «зеленых» и крестьян) сказала, что ее партия детально не обсуждала этот вопрос, и действующие законы уже и так запрещают выдвигать необоснованные требования к работникам. Она допускает, что в распоряжении нацобъединения есть информация о конкретных проблемных ситуациях.

Председатель «Единства» Арвил Ашераденс сказал, что в Сейме уже ранее были дискуссии по этому вопросу, и обсуждение будет возможно, когда ВЛ-ТБ/ДННЛ подаст на рассмотрение соответствующий законопроект.

«То, что работодатель запрещает работнику быть граждански ответственным и говорить с людьми на латышском языке - унизительно. Если депутаты поддержат предложенные нами поправки, то у каждого работника в сфере обслуживания будет неотъемлемое право отвечать жителям Латвии на латышском языке», - ранее сказал сопредседатель ВЛ-ТБ/ДННЛ Райвис Дзинтарс.

По мнению партии, поправки необходимы, чтобы устранить частые ситуации, когда у работника без достаточного обоснования требуют знания того или иного иностранного языка. Это происходит и в том случае, если специфика работы не связана с оказанием услуг иностранным клиентам.