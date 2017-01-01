В Иманте пропала имеющая проблемы с памятью 75-летняя Ольга Маркова

75-летняя рижанка Ольга Маркова пропала 24 ноября 2017 года в Риге, в микрорайоне Иманта.

По словам дочери, пенсионерка около 5 часов вечера зашла в трамвай 1 маршрута на остановке улица Клейсту, в Иманте и, предположительно, вышла у Ботанического сада.

Пропавшая имеет проблемы со здоровьем: периодически забывает , где живет и как ее зовут, кроме того, ее речь бессвязна, сложно уловить смысл сказанного ею.

ПРИМЕТЫ: Рост 150-155 см, худощавого телосложения, волосы седые. Была одета в длинное фиолетовое пальто с капюшоном, на голове была белая шапка, на ногах - черные полусапожки.

Всех, кто виде пропавшую женщину или что-то знает о ее возможном месте нахождения, просим срочно звонить в полицию или в Bezvests.lv по номеру 22 084 084.