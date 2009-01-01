Внутри Комиссии по делу олигархов растут разногласия

На заседание комиссии был приглашен журналист Гунтис Боярс, который в 2010 году исполнял обязанности главного редактора «Диены». Он был свидетелем событий, связанных с продажей «Диены» семье Роулингов и дальнейших изменений в редакции. Выступая на комиссии, он рассказал, что в 2010 году, после публикации «Диеной» материалов о Цифровом телевидении, на редакцию было подано несколько судебных исков, а в редакции внезапно произошли перестановки – главным редактором был назначен Сергей Анцупов:

«Было такое ощущение, что в этот момент поменялась власть. Если до этого мы среди себя говорили, что Лембергс управляет газетой, как говорится, присматривает за газетой, то в тот момент, у меня было ощущение, что в тот момент власть перенял господин Шкеле. Была различная фоновая информация, что кандидатура Анцупова является кандидатурой Марциса Бендикса. А Марцис Бендикс, ни много ни мало, с начала 90-х годов а также во время премьерства Шкеле, являлся человеком Шкеле».

По словам Боярса, редакция не приняла нового главного редактора. Он, в результате, был отстранен со своего поста. Затем, в правлении газеты появился Виестурс Козиолс, однако, и он не диктовал, что и как следует освещать газете. Скорее, пытался вернуть «Диене» потерянную прибыльность – раньше, до кризиса, газета приносила прибыль до полумиллиона латов в год, однако, с расцветом электронных СМИ, ее аудитория начала сокращаться.

Равно, и приглашенный на комиссию бывший руководитель «Латтелеком» Юрис Боярс своеобразно ответил на вопросы депутатов, которые хотели узнать, пытался ли в 2009 году Айнарс Шлесерс провести в своих интересах продажу «Латтелеком» и «ЛМТ». По словам Юриса Боярса, сейчас продажа госкапитала этих предприятий происходит как раз по той схеме, которую некогда предлагал Айнарс Шлесерс. Причем, решение о продаже принимает не Агентство приватизации, а политические партии – на Коалиционном совете:

«Как мы видели пару недель назад, именно правление политических партий и Коалиция перед заседанием Кабинета министров, фактически, решили вопрос о возможном объединении «Латтелеком» и «ЛМТ». В результате принятого решения, Кабинет министров отклонил предложение по объединению, хотя его подготовили Агентство приватизации и Министерство экономики, и выглядело это предложение немного иначе. Из этого я делаю вывод, что политическое влияние в отношении управления долями капитала – было полностью нормальным явлением как в 2009-2010-м годах, так и сейчас».

В рядах самой Комиссии по расследованию наблюдаются разногласия. Так, помощник председателя Комиссии, депутат Андрей Юдин считает действия председателя комиссии недостаточно жесткими, а значит, неэффективными.

«Это видно даже по тому, как задаются вопросы. Последний пример: г-жа Судраба задает вопрос Боярсу: «Так Вы говорите, что манипуляции не было?» Он говорит, что да, не получилось манипулировать. И я уже вижу, как в заключении пишут: «Боярс сказал, что манипуляции не было»! Я поэтому ввожу уточнения: конечно, были попытки манипулирования. Здесь я, к сожалению, вижу со стороны отдельных коллег либо уйти в сторону, либо получить такие выводы, что, в принципе, все в порядке!», — посетовал Юдин.

В свою очередь председатель Комиссии Ингуна Судраба отмечает, что ее задача – обеспечить всем членам комиссии равные права задать вопросы и получить на них ответы.

«Все имеют возможность задать свои вопросы, всем дают слово», — подчеркнула Судраба.

На ближайшие заседания парламентской комиссии будут приглашены экс-президент Валдис Затлерс и министр сельского хозяйства Янис Дуклавс. А в начале января на заседании комиссии должен появиться Айварс Лембергс. До окончания сроков полномочий комиссии по делу олигархов остается не более двух месяцев. Работа выходит на финишную прямую.