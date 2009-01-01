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Внутри Комиссии по делу олигархов растут разногласия

Латвийское радио 4
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Фото: Edijs Pālens / LETA

На заседании Комиссии Сейма по «Делу олигархов» депутаты пытались выяснить, насколько главные фигуранты скандала пытались повлиять на деятельности СМИ, в частности, газеты «Диена». Тем временем, внутри комиссии продолжают расти разногласия по поводу методов работы, сообщает Служба новостей Латвийского радио.

На заседание комиссии был приглашен журналист Гунтис Боярс, который в 2010 году исполнял обязанности главного редактора «Диены». Он был свидетелем событий, связанных с продажей «Диены» семье Роулингов и дальнейших изменений в редакции. Выступая на комиссии, он рассказал, что в 2010 году, после публикации «Диеной» материалов о Цифровом телевидении, на редакцию было подано несколько судебных исков, а в редакции внезапно произошли перестановки – главным редактором был назначен Сергей Анцупов:

«Было такое ощущение, что в этот момент поменялась власть. Если до этого мы среди себя говорили, что Лембергс управляет газетой, как говорится, присматривает за газетой, то в тот момент, у меня было ощущение, что в тот момент власть перенял господин Шкеле. Была различная фоновая информация, что кандидатура Анцупова является кандидатурой Марциса Бендикса. А Марцис Бендикс, ни много ни мало, с начала 90-х годов а также во время премьерства Шкеле, являлся человеком Шкеле».

По словам Боярса, редакция не приняла нового главного редактора. Он, в результате, был отстранен со своего поста. Затем, в правлении газеты появился Виестурс Козиолс, однако, и он не диктовал, что и как следует освещать газете. Скорее, пытался вернуть «Диене» потерянную прибыльность – раньше, до кризиса, газета приносила прибыль до полумиллиона латов в год, однако, с расцветом электронных СМИ, ее аудитория начала сокращаться.

Равно, и приглашенный на комиссию бывший руководитель «Латтелеком» Юрис Боярс своеобразно ответил на вопросы депутатов, которые хотели узнать, пытался ли в 2009 году Айнарс Шлесерс провести в своих интересах продажу «Латтелеком» и «ЛМТ». По словам Юриса Боярса, сейчас продажа госкапитала этих предприятий происходит как раз по той схеме, которую некогда предлагал Айнарс Шлесерс. Причем, решение о продаже принимает не Агентство приватизации, а политические партии – на Коалиционном совете:

«Как мы видели пару недель назад, именно правление политических партий и Коалиция перед заседанием Кабинета министров, фактически, решили вопрос о возможном объединении «Латтелеком» и «ЛМТ». В результате принятого решения, Кабинет министров отклонил предложение по объединению, хотя его подготовили Агентство приватизации и Министерство экономики, и выглядело это предложение немного иначе. Из этого я делаю вывод, что политическое влияние в отношении управления долями капитала – было полностью нормальным явлением как в 2009-2010-м годах, так и сейчас».

В рядах самой Комиссии по расследованию наблюдаются разногласия. Так, помощник председателя Комиссии, депутат Андрей Юдин считает действия председателя комиссии недостаточно жесткими, а значит, неэффективными.

«Это видно даже по тому, как задаются вопросы. Последний пример: г-жа Судраба задает вопрос Боярсу: «Так Вы говорите, что манипуляции не было?» Он говорит, что да, не получилось манипулировать. И я уже вижу, как в заключении пишут: «Боярс сказал, что манипуляции не было»! Я поэтому ввожу уточнения: конечно, были попытки манипулирования. Здесь я, к сожалению, вижу со стороны отдельных коллег либо уйти в сторону, либо получить такие выводы, что, в принципе, все в порядке!», — посетовал Юдин.

В свою очередь председатель Комиссии Ингуна Судраба отмечает, что ее задача – обеспечить всем членам комиссии равные права задать вопросы и получить на них ответы.

«Все имеют возможность задать свои вопросы, всем дают слово», — подчеркнула Судраба.

На ближайшие заседания парламентской комиссии будут приглашены экс-президент Валдис Затлерс и министр сельского хозяйства Янис Дуклавс. А в начале января на заседании комиссии должен появиться Айварс Лембергс. До окончания сроков полномочий комиссии по делу олигархов остается не более двух месяцев. Работа выходит на финишную прямую.

Айварс Лембергс Валдис Затлерс Андрей Юдин Ингуна Судраба
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