Будет рассмотрена возможность выборов президента открытым голосованием

Со спадом доверия общества к Сейму все чаще звучит мысль об избрании президента открытым голосованием. Соответветствующую инициативу, подписанную 11,4 тыс. граждан, рассмотрит юридическая комиссия, но в правящей коалиции однозначной поддержки ей нет.

«Открытое голосование покончило бы с нездоровым ажиотажем, который начинается после выборов президента, когда некоторые депутаты вводят в заблуждение прессу и избирателей о своем выборе, что бросает тень на всех депутатов», - заявил сторонник инициативы Янис Вейде.

Против открытого голосования на выборах президента выступает Союз «зеленых» и крестьян.