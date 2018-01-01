В Латвии писатели не могут позволить себе только писать

Чтобы написать книгу, кому-то может потребоваться несколько лет, но в Латвии невозможна «такая роскошь, чтобы писатели могли только писать», - заявил госсекретарь Министерства культуры Сандрис Волдиньш на пресс-конференции в понедельник.

Она была посвящена долгожданному закону о статусе творческих лиц и организаций, пишет Diena.

«Мы состарились вместе с ним», - повторил слова коллеги председатель Латвийского союза писателей Арно Юндзе, который несколько лет принимал участие в подготовке закона.

На прошлой неделе закон был наконец принят.

Он предусматривает, что с января 2018 года государство будет оказывать финансовую поддержку творческим личностям в период простоя, когда они не получают доходов, в первые дни болезни, когда больничный лист покрывает работодатель, а также в пенсионном возрасте, на частичную оплату лечения и коммунальных услуг.

В следующем году на поддержку творческих личностей предусмотрено 500 000 евро,

программу будет администрировать Государственный фонд капитала культуры. По расчетам Волдиньша, поддержку получат около 200 представителей творческих профессий.