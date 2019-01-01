Латвия введет образование с 6 лет на год позже

Начало школы с шестилетнего возраста может быть введено на год позже - в 2019/2020 учебном году, заявил министр образования и науки Карлис Шадурскис на заседании парламентской комиссии по образованию, науке и культуре.

По его словам, иногда для очевидных вещей, то есть более раннего начала школьной жизни, сложно найти формальные аргументы. Министр напомнил, что возраст начала обязательного образования - пять лет - два года в детском саду и в целом 14 лет в системе образования.

«Смотря на весь процесс образования с самого начала, мы видим, что переход от детского сада к школе очень резкий и стремительный. Мы хотим сделать его более щадящим для детей, более соответствующим уровню их развития, немного интенсифицировать получение образования до школы, сохраняя для шестилетних детей игровой режим», - сказал Шадурскис.

С точки зрения министра, довольно своеобразно, что 19-летние парни сидят на партой, и таким образом «мы теряем тот возраст, когда учиться очень легко».

При разработке предложения об обучении с шестилетнего возраста учитывался международный опыт, исследования. «Количество стран, где дети начинают учебу с семи лет, сравнительно невелико - это советская традиция», - сказал министр.