Когда в Риге зажгутся главные елочки?

В середине ноября в Тирельском хозяйстве было выбрано три главные рождественские ёлки для столицы. Одну из устанавили на Домской площади, другую – на Набережной 11 ноября (около Каменного моста), а третью – на Ратушной площади.

Планируется, что ёлку на Домской площади зажгут 2 декабря, а на Ратушной площади – 6 декабря.

Всего в разных местах Риги в этом году установят более 20 ёлок и кроме того украсят ёлки, растущие в городе. Рождественские ёлки будут установлены около дворца «Зиемельблазма», на территории Детской клинической больницы, около Кукольного театра, только что отреставрированного Дворца культуры ВЭФ и нового Центрального спортивного квартала на ул. Кр. Барона и в других местах.

После того, как рождественские ёлки для города были выбраны, руководство Рижской думы посадило молодые ёлочки, которые будут расти на месте деревьев, выбранных к Рождеству. В целом в этом году в рижских лесах посажено более 1,3 млн саженцев деревьев, из которых примерно 200 тыс. – саженцы ёлок.

Как сообщалось, в прошлом году на Ратушной площади Рождественскую ёлку зажгли с небывалым размахом, достойным Книги рекордов Гиннесса. Ёлку зажгли при помощи машины Руба Голдберга – особого механизма, состоявшего из 400 разных этапов.