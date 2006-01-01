Разработан новый Генеральный план развития Риги до 2030 года

Депутаты Комитета городского развития Рижской думы на заседании, состоявшемся в понедельник, 27 ноября, одобрили передачу нового Генерального плана развития Риги до 2030 года на общественное обсуждение и получение заключений от учреждений. Окончательное решение по этому вопросу предстоит принять Рижской думе.

«В разработку этого плана вложена огромная работа. Уверен, что он будет содействовать развитию предпринимательской среды в столице и сделает Ригу более привлекательной для жителей и гостей города.

Для нас важно мнение каждого рижанина, поэтому призываем всех в ходе общественного обсуждения делиться идеями и предложениями

по усовершенствованию этого плана», – сказал председатель Комитета городского развития.

Генеральный план Риги является документом долгосрочного планирования развития территории самоуправления, в котором оговорены требования к использованию территорий и застройке, в том числе функциональное зонирование, публичная инфраструктура, условия использования и застройки территорий, а также другие условия использования территорий на административной территории Риги.

С полученными предложениями и их оценкой можно ознакомиться

Генплан издается как обязательные правила Рижской думы, и это означает, что он является обязательным для любого физического и юридического лица при совершении операций с недвижимой собственностью.

Разработка нового Генплана, охватывающего период до 2030 года, началась в 2012 году.

До этого проводились различные исследования, которые были необходимы как для сбора исходных данных и оценки текущей ситуации, так и для составления прогнозов и обоснования решений. Кроме того, проведены различные информационные мероприятия среди жителей районов – опросы, собрания, дискуссии и др.

После восстановления независимости Латвийской республики Рижская дума разработала два Генеральных плана столицы – на 1995-2005 гг. и 2006-2018 гг. Сейчас в силе находится редакция на 2006-2018 гг.

Также комитет поддержал 11 тематических планировок. В них проанализированы вопросы планирования территории, связанные с развитием отдельных сфер. Тематические планировки и концептуальные решения являются основой нового Генплана столицы на 2018-2030 год.

В ходе разработки нового Генерального плана подготовлены следующие тематические планировки: развитие жилищной застройки; развитие транспорта; развитие территорий, необходимых для обеспечения функций государства и самоуправлений; развитие территорий, необходимых для предпринимательской деятельности; развитие Рижского свободного порта; водоемы и набережные; структура насаждений и публичного пространства; культурно-исторические территории Риги; планирование ландшафта; развитие мелиорации; защитные и ограничительные полосы.

Разработка планировок началась в 2013 году, они были подготовлены с учетом проведенных исследований, предложений рабочих групп и общественности, которые прозвучали в ходе мероприятий, проходивших в рамках подготовки Генерального плана развития Риги до 2030 года, – опросов, собраний, тематических семинарах, мероприятиях «Гид по районам Риги» и др.

Окончательные редакции тематических планировок доработаны с учетом полученных предложений и комментариев от представителей общественности и учреждений, обществ развития рижских районов, профессиональных организаций, частных лиц и предприятий, муниципальных структур и предприятий, государственных учреждений и соседних самоуправлений. В письменном виде было подано примерно 350 предложений.