Ночью в Латвии образуется снежный покров

Вечером во вторник Латвию с запада начнет пересекать обширная зона осадков, практически по всей стране пройдет снег, начнет образовываться снежный покров, сообщает агентство ЛЕТА.

Ночью ожидается облачная погода. Пройдет снег, мокрый снег, а на побережье и дождь. Осадков не будет лишь в части Латгале.

Дороги обледенеют.

Днем будет облачно, лишь в Курземе возможны прояснения. В течение дня небольшой дождь ожидается на побережье в Курземе, а ближе к вечеру Латвии достигнет новая зона осадков, несущая мокрый снег с дождем.

Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер.

Минимальная температура воздуха ночью составит -2..+2 градуса, максимальная днем - от +1 до +4 градусов.

В Риге ожидается облачная погода, ночью пройдет мокрый снег. В течение светлого времени суток осадков синоптики не прогнозируют, но вечером снова начнется мокрый снег с дождем. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный, южный ветер. Температура воздуха как днем, так и ночью составит +1..+2 градуса.