Богатые латвийцы: жители сравнивают цены в Латвии и Великобритании

Латвийцы, которые живут или отдыхают за пределами родины, время от времени сравнивают цены на различные продукты. Часто жителей нашей страны охватывает шок, что некоторые товары за границей стоят значительно дешевле, чем в Латвии.

В прошлую пятницу (24 ноября) один из пользователей социальной сети «Facebook» опубликовал две фотографии, одна из которых была сделана в магазине Великобритании, а вторая у нас - в магазине сети Maxima. К изображениям мужчина добавил подпись: «Богатые латвийцы».

На фотографиях видно, что одни и те же конфеты в наших странах стоят но-разному. Более того, латвийцам такие шоколадные сладости обойдутся в три раза дороже.

Bagātie latvieši: Iedzīvotāji salīdzina cenas Latvijā un Lielbritānijā