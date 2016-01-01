Латвийские военные продолжат международную операцию против ИГИЛ

Правительство поддержало сегодня проект решения парламента, который предусматривает до 1 февраля 2020 года продлить срок участия латвийских военнослужащих в международной операции против террористической организации «Исламское государство».

Окончательное решение по этому вопросу примет Сейм.

В этой операции участвуют до десяти инструкторов из Латвии, которые в составе контингента Дании занимаются обучением иракских военнослужащих.

В 2016 году Сейм постановил направить латвийских военнослужащих для участия в этой операции до 1 февраля 2018 года.

С военной точки зрения, повышение боеготовности иракской армии, чем и занимаются военнослужащие НВС, является первоочередным условием для дальнейшей успешной борьбы с террористами.