Рижское «Динамо» по буллитам уступило «Трактору»

Во вторник, 28 ноября, рижское «Динамо» в Челябинске со счетом 2:1 в серии буллитов уступило местному «Трактору».

Счет был открыт на 13-й минуте матча - Иван Вишневский сильно бросил от синей линии, вратарь Янис Калниньш момента броска не увидел, в результате чего был вынужден капитулировать.

Ответ последовал на 16-й минуте второго периода. Во время розыгрыша большинства точный бросок сделал Лаурис Дарзиньш, а его ассистентами стали Кришьянис Редлихс и Микс Индрашис.

При счете 1:1 борьба началась снова, но на этот раз до окончания основного времени победитель так и не был выявлен. Счет не изменился и в овертайме, поэтому решался исход встречи в серии буллитов, где сильнее оказались россияне, забросившие два буллита из четырех, тогда как рижане не сумели риализовать ни одной попытки.

Примечательно, что рижское «Динамо» играло грубее и чаще удалялось, но игра в меньшинстве подопечных Гирта Анкипанса была практически безупречной и к пропущенным голам не привела. В свою очередь единственное удаление в составе «Трактора» привело к шайбе Лауриса Дарзиньша, позволившей нашей команде набрать одно очко.

В данный момент «Динамо» с 25 очками в 36 играх прочно занимает последнее место в Западной конференции и во всей лиге в целом.