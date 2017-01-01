Чем запомнится ноябрь: патриотизм, закручивание гаек и скорбь

Пока одни жители Латвии с нетерпением ждут новогодних праздников, а другие - появления первых сугробов на улицах города, Русский TVNET в очередной раз подводит итоги уходящего месяца, чтобы вспомнить о самом важном, интересном, а порой, к сожалению, трагичном.

C факелами в руках и патриотизмом в сердцах: латвийцы отпраздновали День Лачплесиса

Каждый год 11 ноября в Латвии отмечается государственный праздник — День Лачплесиса — день памяти героев, павших за освобождение Латвии. В этот день во многих городах нашей страны проходит обширная программа различных мероприятий - факельное шествие, парад войск, зажигание свечей, всевозможные концерты и, конечно, красочный салют. В этом году празднование в Риге не обошлось без курьезов. Так, например, вечером 11 ноября недалеко от Вантового моста на реке Даугава в Риге воспламенился плот, спущенный на воду по случаю празднования Дня Лачплесиса. Благо, все закончилось благополучно и в происшествии никто не пострадал.

В Риге в последний путь проводили Михаила Задорнова

15 ноября в Риге в последний путь проводили известного сатирика Михаила Николаевича Задорнова. Отпевание прошло в храме Александра Невского. Почтить память артиста собралось более тысячи человек, среди которых были как близкие, так и поклонники его творчества. Артиста похоронили в Юрмале, на Яундубултском кладбище рядом с отцом.

Свет против тьмы! Прошла акция в защиту русского образования

16 ноября в 16.00 начался заявленный Латвийским русским союзом марш в защиту русского образования. Марш протеста назвали «Свет против тьмы! Просвещение против мракобесия!». И все участники были приглашены взять с собой фонарики, чтобы освещать путь до здания Кабинета министров. Шествие началось у здания Министерства образования, а дальше участники протеста прошли по маршруту до Кабинета министров.

В ходе акции протеста прозвучали мнения о то, что Министерство образования не обсуждало реформу об языке обучения только на латышском с партнерами и другими заинтересованными сторонами.

По наблюдениям агентства LETA в акции приняли участие пожилые люди и люди средних лет, школьников, к сожалению, по-прежнему пришло мало.

В Латвии отметили 99-летие провозглашения независимости государства

18 ноября по всей Латвии прошли торжественные мероприятия, посвященные 99-летию государства. В Риге и регионах отгремели праздничные парады, концерты и выставки. Наибольшее число зрителей, не считая салюта, конечно, собрал военный парад на набережной 11 ноября: люди приходили целыми семьями, многие с прицепленными на одежду красно-бело-красными ленточками и флажками Латвии. Завершилась же все грандиозным 15-минутным салютом, посмотреть на который собрались десятки тысяч жителей Риги и гостей столицы.

В Риге прошел ежегодный фестиваль света StaroRiga 2017

С 19 по 20 ноября в Риге прошел традиционный фестиваль света Staro Rīga. В этом году в столице были представлены 35 разнообразных объектов, каждый из которых имел особенную концепцию. Мы уже рассказывали о тех объектах, которые заслуживают особого внимания, а теперь предлагаем вспомнить и полюбоваться еще раз.

Латвийцы вспоминают жертв золитудской трагедии

В четвертую годовщину Золитудской трагедии на площади у временного памятника, прошло памятное мероприятие, призванное вспомнить погибших. Ровно в 17.41, когда рухнула крыша магазина «Maxima», у временного памятника прозвучала аудиозапись с имена 54-х погибших, а потом их память почтили минутой молчания. Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы почтили память погибших товарищей сиренами. Хоть и говорят, что человеческая память коротка, для тех, кто пришел в этот темный ноябрьский день к месту обрушевшегося магазина, эта боль - потери близких, разделения жизни на «до» и «после» не стихнет никогда.

На Мангальсале обнаружено тело 19-летней студентки

В четверг, 23 ноября, рано утром 19-летняя студентка «Turība» Синтия Балиня вышла из дома в Вецмилгрависе и отправилась на учебу. До Пардаугавы девушка так и не добралась. Весь день телефон был отключен, а уже к вечеру родственников охватила паника. После длительных поисков в воскресенье, 26 ноября, отец нашел свою дочь в лесу, на расстоянии 150 метров от ближайшей дороги. К сожалению, девушка была мертвой.

На данный момент полиция не дает никаких комментариев, касаемо произошедшего. По неофициальной информации известно, что на теле девушки не было обнаружено следов насильственной смерит. Есть подозрения, что Синтия покончила с собой, методом передозировки медикаментами.

Точная причина смерит будет установлена только после экспертизы.

Мартинc Дукурс становится олимпийским чемпионом Сочи

Следственная комиссия Международного Олимпийского комитета (МОК) аннулировал результаты Олимпиады в Сочи в 2014 году и пожизненно отстранил от участия в Играх четырех российских скелетонистов. Следовательно, Мартинc Дукурс, который на Олимпиаде завоевал серебро, становится олимпийским чемпионом, а его старший брат Томас Дукурс получает бронзу. Таким образом, Мартин Дукурс стал первым латвийским спортсменом после восстановления независимости, завоевавшим титул чемпиона на зимней Олимпиаде.

ЧП в рижской школе: пьяный школьник избил полицейского

В четверг, 23 ноября, в одной из рижских школ, расположенной на Бривибас гатве, пьяный подросток напал и избил полицейского, который находился на службе и охранял учебное заведение. На видео, которое позже появилось в интернете, видно, что подросток несколько раз ударил мужчину в форме и тот упал на пол. В это время несколько других ребят радостно ликовали и снимали драку на телефоны.

На молодого человека заведено уголовное дело о нападении на представителя власти. За это ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф. Родителям всех подростков, участвующих в конфликте, грозят предупреждения и штрафы в размере от 70 до 210 евро.

Извержение вулкана на Бали: на острове находятся 8 туристов из Латвии

На Бали отменены авиарейсы из-за распространения вулканического пепла в результате извержения вулкана Агунг. Плотный вулканический пепел поднялся на высоту до 4 километров. Это уже второе извержения за прошедшую неделю. В распоряжении Министерства иностранных дел есть информация о том, на данный момент на острове Бали находятся 8 латвийцев. Эксперты предполагают, что выбросы пепла и газов из вулкана продолжатся в ближайшие дни, не исключено и извержение лавы.

Презентовали новую форму Олимпийской сборной Латвии

23 ноября Латвийский олимпийский комитет представил коллекцию одежды сборной Латвии, в которой спортсмены будут выступать на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. Коллекция создана в цветах латвийского флага — белом, бордо, красном, а также сером. Кроме того одежду украшает традиционный национальный орнамент. Цена одного комплекта составит более 2 тысяч евро.