Мусорному бизнесу закручивают гайки

Сгоревшая свалка в Юрмале и скандал с шинами привлекли к этой сфере внимание контролирующих органов. В дальнейшем контролироваться будут все потоки отходов - кто, откуда и сколько везет, чтобы не получилось, как в Юрмале, где территорию сгоревшей свалки приходится приводить в порядок за государственные деньги, пишет Neatkarīga.

Скандалы высветили ситуацию - оказалось, что три года назад в страну было нелегально ввезено около 20 000 тонн пластмассовых отходов из Швеции.

Ни одно предприятие не взяло их на переработку, и отходы были раскиданы по углам в Сейской волости, в Елгаве, в Олайне и больше всего в Юрмале.

На этой неделе Сейм рассмотрит в окончательном чтении поправки к закону об утилизации отходов. Заместитель госсекретаря Министерства охраны среды и регионального развития Алда Озола сообщила, что прозрачность в отрасли увеличится, серый сектор будет искоренен, и обходить налог на природные ресурсы станет сложнее.