Латвийцы больны «синдромом страны счастья»: лучше работать за «минималку», но не в Латвии?

«Сбор грибов - работа не из легких, ни в Ирландии, ни где-нибудь еще. Насколько она вообще может быть привлекательной...» - говорит руководитель Латгальского региона Латвийской конфедерации работодателей Юрис Гунтис Вяске, комментируя предусмотренный в начале декабря латгальским филиалом Госагентства занятости визит ирландских представителей производителей грибов, чтобы завербовать работников.

В стране создается ситуация, когда латвийские предприниматели не могут расширить производство - просто некому работать. И это тогда, когда наши жители, получившие высшее образование, отправляются в Европу на заработки, чтобы трудиться на грибных и птицефабриках уборщицами и дворниками. В Латвии от такой работы они бы выротили нос.

«Выложил объявление, что ищу оператора по пиломатериалам. На руки обещал 500 евро - не позвонил ни один человек», - еще недавно жаловался местный предприниматель мэру Екабпилской краевой думы Райвису Рагайнису. В десятом по величине городе Латвии катастрофически не хватает рабочих рук во многих сферах: строительстве, деревообработке и т.д.

«Рабочий силы в нашей стороне становится все меньше. Бизнесмены говорят, что хотят расширить производство, но работать некому», - жалуются здесь. Создается замкнутый круг.

«Работящий и отвественный человек в Екабпилсе может найти работу за большую, чем «минималка» зарплату - от 500 до 700 евро на руки, но он делает выбор в пользу заграницы, так как верит в иллюзию. Там, «на счастливой земле» он точно поймает удачу за хвост. Конечно, что человек выучит язык, наберется опыта и вернется на родину - это похвально. Печально, что не возвращаются...», - считают в городе.

Рагайнис отмечает, что одна из причин почему люди уезжают на заработки связана с непогашенными кредитами, которые с зарплаты в 500 и 600 евро нельзя вернуть.

Руководитель Общества екабпилских предпринимателей Эгилс Боярс считает, что в городе проблем найти работников нет - это скорее проблема в провинции: «Начиная с Огре и в нашу сторону - опустошенная местность. Весь бизнес в Риге и вокруг нее»

Еще одна проблема - у латвийцев нет «гена предпринимательства». Все ищут идеальную работу, но никто не хочет сам стать предпринимателем. «Когда в школе спрашиваем о планах на будущее, только 1% отвечает, что думает о своем бизнесе - говорит глава Резекненской краевой думы Монвидс Шварцс. Поэтому в школах края созданы так называемые «контактные пункты» по предпринимателству и образованию. Учим детей бизнес-мышлению и пытаемся соорентировать молодежь, что образование можно получить и здесь, а не «лететь» на свет Риги. Бизнес не означает только производить, с творческим подходом и интелллектом можно сделать многое».

Как уже сообщал наш портал, представители ирландского предприятия с 1 по 8 декабря побывают в пяти городах - Екабпилсе, Резекне, Алуксне, Балвы и Гулбене. За сбор и упаковку грибов они обещают платить работникам не менее 9,25 евро в час и гарантируют 40-50 часовую рабочую неделю, то есть зарплата до уплаты налогов может составить 1850 евро.

Латвийская конфедерация работодателей опасается, что столь большая зарплата может привлечь и квалифицированных работников, а их отъезд в Ирландию станет большим ударом для регионов, где уже и так не хватает рабочей силы.

Первым городом, куда отправятся представители Ирландии, будет Екабпилс. Райвис Рагайнис от имени местных предпринимателей выразил обеспокоенность тем, что эмиграция людей в Ирландию еще больше обострит проблему нехватки рабочей силы в регионе.

«Сбор и упаковка грибов - очень тяжелая работа. Как правило, мы призываем работодателей рассказывать об условиях работы, о том, какие проблемы могут возникнуть со здоровьем, есть ли риск аллергий», - говорит представитель ГАЗ.

Однако не исключено, что обещанная большая зарплата все равно побудит людей эмигрировать. Кроме того, работникам грибных ферм не нужно знать английский язык, им обещают проживание в общежитии за 50 евро в неделю и помощь для переезда в Ирландию.