Рождество стучится в Рижскую думу

В субботу, 2 декабря, в Рижской думе состоится традиционный рождественский базар, организованный Международным женским клубом и 29 иностранными посольствами.

Цель организаторов благотворительного базара, который пройдет в 21-й раз, собрать 40 000 евро для благотворительных организаций по всей Латвии.

На рождественском базаре можно попробовать блюда и напитки разных стран, приобрести оригинальные сувениры, предметы ручной работы, вино и деликатесы со всего мира.

На мероприятии выступит рождественский детский хор, можно будет поучаствовать в аукционе и лотереях.

Как отмечают организаторы рождественского базара, иностранное сообщество, живущее и работающее в Риге, оказывает большую благотворительную помощь - в прошлом году было собрано почти 40 000 евро, которые были пожертвованы 16 благотворительным организациям по всей Латвии, таким как детская деревня SOS, «Надежда для детей», Ассоциация приемных семей и др.

Традицию рождественского базара поддерживают иностранные послы со своими семьями, а также президент Латвии Раймонд Вейонис с супругой Иветой Вейоне, которые в прошлом году посетили мероприятие, купили подарки и пообщались с посетителями.