Кругом вода: Лиепаю затапливает

Карлис Дамбергс надевает большие резиновые сапоги и ведет показывать свой двор. Он затоплен. Все садовые тропки покрыты водой. Собаке уже не пробежаться. Самому хозяину за дровами приходится брести по воде. В Зеленой роще затоплены также сады и огороды его соседей.

Дежурные зимней службы коммунального управления ежедневно обследуют город, но что-то сделать на благо людей, которые страдают от чрезмерного количества воды, они могут мало, – говорит начальник управления Янис Нейманис. Много жалоб у жителей гравийных улиц, поскольку дорога к их дому в сплошных лужах. Но пока идут дожди, ремонтировать эти улицы нельзя. Нужно ждать, пока подсохнет, – говорит заместитель исполнительного директора городской думы Дидзис Ериньш, признавая, что именно гравийные улицы больше всего страдают от дождя.

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Ливни этой осенью были настолько обильными, что в Лиепае затоплены даже места, где проблемы лишней влаги, кажется, давно были решены и забыты. «Это чрезвычайная ситуация», – говорит директор 5-й средней школы им.Дружеского призыва Инта Корнеева. Вода просачивается в школьный гардероб, который находится на подвальном этаже. Здесь такая проблема была лет пять, шесть назад, но затем устранена, поскольку были установлены насосы для отвода лишней воды. Теперь ливни такие, что насосы с работой не справляются, и в гардеробах первых классов пришлось разместить дополнительный насос. Д.Ериньш о проблеме школы не в курсе дела, но знает, что затоплен подвал в новолиепайской поликлинике, чего раньше никогда не было. «Там нужно обновить гидроизоляцию, – поясняет он, – подвалы затапливаются там, где повышенный уровень грунтовых вод и где не в порядке гидроизоляция зданий».

Но заместитель исполнительного директора подчеркивает, что в каждом месте эти проблемы нужно решать иначе. В некоторых местах что-то можно решить сразу, в других – нельзя. "В некоторых местах пытаются воду откачать, как это было на улицах Медзес и Каздангас, где вода уже проникала в комнату и пол помещений был влажным. "Прошлой ночью мы там откачали много кубометров воды", – говорит Я.Нейманис. Правда, он признает, что воды сейчас вокруг чрезмерно много, сколько откачаешь, столько же добавляется. Где возможно, чистят ливневые стоки.

Как уже сообщал наш портал, в последние дни в Курземе было много дождей, и в некоторых реках стремительно повысился уровень воды, местами затоплены поймы.

Количество осадков в последние дни составило 10-40 литров на квадратный метр и местами достигло половины месячной нормы.

Уровень воды сильнее всего поднялся в Дурбе, Пиве, Барте, Абаве.