Ночью снова навалит снега, но днем он растает

Вечером в среду Латвии с юга пересечет обширная зона осадков, которая ночью принесет по всей стране снег и мокрый снег, на побережье - с дождем, сообщает агентство ЛЕТА.

Больше осадков синоптики прогнозируют в Латгале и Видземе, где образуется снежный покров толщиной в несколько сантиметров. Возможен туман, дороги обледенеют.

Днем ожидается преимущественно облачная погода, с утра местами, преимущественно в Курземе и Видземе, пройдет мокрый снег. Во второй половине дня и вечером новая зона осадков придет в Латвию с юга, снова неся с собой снег и мокрый снег.

Будет дуть слабый юго-восточный, южный ветер, который к вечеру четверга начнет усиляться.

Температура воздуха составит от -1..+3 градусов ночью до 0..+4 градусов днем.

В Риге будет облачно, ночью и с утра пройдет мокрый снег. Будет дуть слабый юго-восточный ветер. Температура воздуха как днем, так и ночью составит +1..+2 градуса.