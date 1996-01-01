Детям от пенсионеров: вам предлагают 1%. Сравниваем

На заседании представители объединяющих пенсионеров организаций были ознакомлены с актуальными вопросами пенсионной сферы, новейшими статистическими данными, ожидаемой в 2018 году индексацией пенсий с учетом страхового стажа и повышением доплат за годы страхового стажа до 1996 года.

Во время заседания министр подчеркнул, что в Латвии до сих пор одна треть работающих платит взносы социального страхования с минимальной зарплаты или еще меньше. «Я по-прежнему настаиваю на своем предложении о том, что пенсионеры дополнительно к уже существующей пенсии должны получать 1% уплаченных детьми социальных взносов. Такая система будет способствовать и уплате налогов, и солидарности поколений», - подчеркнул Рейрс.

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