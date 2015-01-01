Нацблок: срочно открывайте латвийские «мешки ЧеКа»

Национальное объединение «Все для Латвии!»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) сегодня на совместном заседании правления и парламентской фракции договорилось о том, что в законе необходимо указать конкретную дату обнародования картотеки КГБ ЛССР, или т.н. «мешков ЧК».

Партия считает, что это должно произойти не позднее следующего года, сказал сопредседатель ВЛ-ТБ/ДННЛ Райвис Дзинтарс. По его мнению, соответствующую норму должен принять парламент еще нынешнего созыва, а мнения о том, должны ли быть «мешки ЧК» открыты до или после выборов в Сейм, различаются.

Ранее комиссия по изучению деятельности КГБ решила обратиться к президенту Раймонду Вейонису с просьбой отменить специальный закон о КГБ и передать содержание «мешков ЧК» на суд общественности. Руководитель комиссии Карлис Кангерис напомнил, что комиссия еще в 2015 году единогласно приняла решение о том, что во имя исторической правды, свободы слова и сплоченности общества необходимо полностью и немедленно обнародовать и передать для свободного изучения все материалы КГБ.