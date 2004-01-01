Надоело! В Латгалии все не так уж и плохо. Частично

«О, в Ливанах такое предприятие, что вы тут делаете. Вам надо поближе к Риге. Как это возможно в таком маленьком городке». Но мы всегда шли шаг за шагом вперёд без каких-то революционных скачков. Наш рост производства все эти годы колебался в районе 20%...

Ливанское предприятие Light Guide Optics International, которое производит оптоволокно, Латвийская конфедерация работодателей признала лучшим работодателем в Латгалии. Компания получает приз во второй раз. Впервые это произошло в 2014 году. На предприятии считают, что образование сотрудников и постоянный поиск новых решений позволяет сохранять конкурентоспособность и развиваться.

Light Guide Optics International более десяти лет занимается производством оптического волокна в Ливанах. Многих удивляет нахождение высокотехнологичного производства в небольшом городке Латгалии, приводит пример сотрудник финансового отдела Лиене Шайтере, которая в компании работает с момента её основания.

«Когда к нам приезжал бывший премьер Годманис, он говорил: «О, в Ливанах такое предприятие, что вы тут делаете. Вам надо поближе к Риге. Как это возможно в таком маленьком городке». Но есть люди. Даумант не боится, он возлагает надежды на молодых людей. У нас есть отдел развития, где собраны молодые парни, которые только ВУЗы окончили, у нас главный механик сразу после ВУЗа. В отделе тоже молодые девушки. Он доверяет людям, молодёжи».

Ливаны прочно ассоциируются со стеклом. Однако производство оптоволокна тоже имеет продолжительную историю. Впервые в Ливанах на базе стекольного завода производством оптического волокна начали заниматься в 1979 году. В 90-х годах одно время существовала государственная компания «Анда», затем производство стало частным с немецким капиталом.

С 2004 года работу начинает предприятие Z Light, которое весной этого года было переименовано в Light Guide Optics International, продолжает председатель правления компании Даумант Пфафрод.

«Это связано с тем, что мы объединили группы, в которой сейчас 4 предприятия. Основное предприятие здесь в Ливанах, где мы производим изделия из оптоволокна. Здесь находится мощная команда, которая занимается развитием и исследованиями, чтобы создать новые технологии и новые продукты для рынка».

Ещё три предприятия находятся в Германии, США и Белоруссии. Они в основном занимаются маркетингом и работают, как продавцы.

В компании не испытывают проблем с кадрами не смотря на специфику производства. Удаётся привлекать самых способных. Занимая свою нишу, компания зарекомендовала себя среди специалистов, рассказывает Даумант Пфафрод.

«Самое главное – мы предлагаем очень интересную работу. Могу сказать, что этот момент помог сохранить это производство в Ливанах в тяжёлые 90- е годы. Мы были уверены и связаны с очень интересной отраслью, которая находилась на пике производственно-научной деятельности всего мира».

В 2004 году работу начинали в двух комнатах. Сегодня на производстве задействовано 130 человек, которые трудятся в двух корпусах. Уже ведётся подготовка помещений для нового механического цеха.

«Каждый год мы создаём новые рабочие места, но могу отметить, что производительность растёт гораздо быстрей. Всегда шли шаг за шагом вперёд без каких-то революционных скачков. Наш рост производства все эти годы колебался в районе 20%».

Предприятие «Light Guide Optics International» было признано Латвийской конфедерацией работодателей лучшим работодателем в Латгалии. Приз штука приятная, но это не самоцель, считает Даумант Пфафрод.

«Мы не стремились получить какие-то награды. Это наша ежедневная работа, которая нацелена на то, чтобы каждый день достигать лучшего результата. Мы очень следим за производительностью труда, и каждый год внедряем в производство новые технологии».

Лучшим работодателем было признано госпредприятие «Latvijas valsts meži», в рижском районе – «Olainfarm», в Видземе – «Valpro», в Курземе – «Krauzers», а в Земгале – «Dinex Latvia». В финале принимало участие 32 предприятия Латвии.