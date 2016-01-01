Министр здравоохранения: рожу! «На своей высокой волне!»

Министр здравохранения Анда Чакша стала членом партии «Зеленых и крестьян» (LZP). Тем самым она продемонстрировала, что «уходит в декретный отпуск» на «высокой волне». Так считает политолог Филипп Раевский.

Один из нескольких латвийских политологов считает, что Чакша, уходя в декрет, пытается продемонстрировать себя не как неудачницу.

"Здравоохранению выделены немалые дополнительные деньги и ясно, что она (министр здравоохранения Анда Чакша, прим. ред) может «простить себе» и приписать очень многое.

По словам Раевского, принадлежность партии очень важна для старта в следующий Сейм. «Нужен мощный политический хребет, чтобы получить квоты для прохождения. Конкуренция огромная. Чакша сейчас для себя решает ситуацию для выборов в следующем Сейме».

Министр здравоохранения Анда Чакша сегодня (29.11 2017) принята в Латвийскую Зеленую партию (ЛЗП), сообщила руководитель бюро партии Лига Штала.