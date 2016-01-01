Министр здравоохранения: рожу! «На своей высокой волне!»

Министр здравохранения Анда Чакша стала членом партии «Зеленых и крестьян» (LZP). Тем самым она продемонстрировала, что «уходит в декретный отпуск» на «высокой волне». Так считает политолог Филипп Раевский.
Один из нескольких латвийских политологов считает, что Чакша, уходя в декрет, пытается продемонстрировать себя не как неудачницу.
"Здравоохранению выделены немалые дополнительные деньги и ясно, что она (министр здравоохранения Анда Чакша, прим. ред) может «простить себе» и приписать очень многое.
По словам Раевского, принадлежность партии очень важна для старта в следующий Сейм. «Нужен мощный политический хребет, чтобы получить квоты для прохождения. Конкуренция огромная. Чакша сейчас для себя решает ситуацию для выборов в следующем Сейме».
- Министр здравоохранения Анда Чакша сегодня (29.11 2017) принята в Латвийскую Зеленую партию (ЛЗП), сообщила руководитель бюро партии Лига Штала.
- На заседании правления ЛЗП было рассмотрено заявление Чакши о приеме в партию, и по рекомендации председателя правления партии Эдгара Таварса она была утверждена ее членом.
- В своем заявлении о вступлении в ЛЗП Чакша отмечает, что одними из главных ценностей для нее является забота о сохранении окружающей среды как места для активной и здоровой жизни.
- Также министр выступает за эффективное и прозрачное государственное управление, эффективное использование ресурсов для качественного и устойчивого развития государства и удержания людей в Латвии.
- Чакшу на должность министра в июне 2016 года выдвинула именно ЛЗП после того, как подал в отставку прежний министр Гунтис Белевич. До этого она руководила Детской клинической больницей.