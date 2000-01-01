Трудности натурализации: кто сегодня (не)становится гражданином Латвии

В Латвии с каждым годом стремительно сокращается количество жителей, изъявивших желание стать гражданами этой страны. Если, например, в 2005 году гражданство в ходе натурализации получили более 19 тысяч человек, то в этом году только чуть более 800. Можно ли говорить о том, что процесс натурализации остановился? И как Россия и США влияют на решение жителей Латвии о получении гражданства?

Молодая женщина в возрасте до 30 лет, по национальности русская. Это среднестатистический портрет жителя Латвии, решившего сдать на гражданство. Впрочем, стоит отметить, что мужчины и женщины проходят процесс натурализации с одинаковой активностью.

Среди таких людей – Ксения. Женщина решила сдать на гражданство, когда ей было 24 года. Основные причины – приход к власти в США Дональда Трампа и выход Великобритании из Евросоюза.

«Тогда мотивация была в том, что меня, скорее, напугали события в Европе и в США. Случился Брексит, потом президентом стал Дональд Трамп. Очень многие люди из-за этого переживали, и как раз речь была о том, что оба решения были приняты практически 50 на 50, и только с небольшим перевесом. В тот момент мне показалось, это яркий пример того, почему важно иметь избирательного право. Сейчас я понимаю, что отчасти это был также поиск какой-то своей идентичности. Может быть, хотелось, чтобы было понятно: ты гражданин этой страны, а не просто у тебя какой-то непонятный многим статус, который тебе потом приходится объяснять, почему у тебя такой статус», — рассказала Ксения.

Демографическая ситуация, отсутствие желания участвовать в политических процессах и заинтересованность сохранять связь с Российской Федерацией — это основные причины, по которым часть жителей отказывается от возможности получить гражданство Латвии. Такое мнение выразил социолог Айгар Фрейманис. Кроме того, по его мнению, некоторые не хотят сдавать на гражданство демонстративно, поскольку считают, что должны были получить его без всяких процессов.

«Целый набор причин. Первая — наверное, демографическая. Те люди, которые хотели натурализоваться и были в соответственном возрасте, сдели экзамен и получили гражданство. Для молодого человека это более легкий процесс. Людям постарше — сложее, это может быть проблемой. К тому же, они могут быть менее мотивированными. Предполагаю, что они сознательно отказываются от этого процесса. [...]

Еще одна причина — желание сохранять связь с Российской Федерацией, чтобы свободно перемещаться через границу», — отметил социолог.

Айгар Фрейманис отмечает, что уже несколько лет назад стало понятно — с каждым годом желающих сдать на гражданство будет становиться все меньше и меньше.

Можно ли говорить о том, что процесс натурализации остановился? Нет! — уверяют в Управлении по делам гражданства и миграции. Представитель этого ведомства Роланд Тимерманис говорит, что каждый год гражданство в ходе натурализации стабильно получают около 1000 человек. Кроме того, с каждым годом среди желающих становится все больше иностранцев.

«Процесс натурализации не останавливается ни на минуту. Если мы посмотрим на данные последних несколько лет, то можно сделать вывод, что ситуация стабилизировалась. В среднем около тысячи человек ежегодно сдают на гражданство. Еще один интересный момент — с каждым годом растет число иностранцев, желающих получить гражданство Латвии. Если в 2000-ых годах мы говорили о паре десятков человек, то сейчас иностранцы составляют 10% от общего числа натурализовавшихся. И с каждым годом эта цифра растет», — рассказал специалист.

Высокий спрос на получение латвийского гражданства в начале 2000-х годов Тимерманис объясняет очень просто —

тогда люди поняли, что вместе с гражданством нашей страны они одновременно становятся гражданами Европейского союза.

«Высокие показатели предыдущих лет можно объяснить большим интересом со стороны жителей и тем, что одновременно с гражданством Латвии люди получали гражданство Европейского союза. Если мы посмотрим на динамику, то самый высокий интерес наблюдался в 2003, 2004 и в 2005 году – тогда гражданство получали почти по 20 тысяч человек», — указал Тимерманис.

Добавим, что на прошлой неделе Кабинет министров издал распоряжение о предоставлении гражданства Латвии в порядке натурализации 60 лицам, включая двух несовершеннолетних детей. 72% претендентов на получение гражданства Латвии - русские, 8% - украинцы, 6% - белорусы. Среди них есть также литовцы, поляки и представители других национальностей. Всего, начиная с 1995 года, гражданство Латвии в порядке натурализации получили более 145 тысяч человек.