Рижская дума расширила виды социальных пособий

Ранее правила о признании семей малообеспеченными или нуждающимися и социальных пособиях в Рижском самоуправлении предусматривали право предоставления пособия в чрезвычайной ситуации. В дальнейшем пособия будут предоставляться в кризисной ситуации, когда из-за катастрофы или других не зависящих от человека обстоятельств семья собственными силами не может обеспечить свои основные нужды.

В течение месяца лица, попавшие в такую ситуацию и нуждающиеся в материальной помощи, могут подать документы в Рижскую социальную службу.

Также проживающие в Риге пенсионеры, инвалиды и получатели социальных пособий могут получить услугу здравоохранения. Если после покрытия всех расходов на лечение в больнице и платежей за квартиру у семьи или человека остается меньше гарантированного минимального уровня доходов - 198 евро - рижане могут претендовать на пособие на покрытие пациентского взноса за получение оплачиваемой государством медицинской помощи в больнице.

По расчетам департамента благосостояния, этой возможностью могут воспользоваться около 1000 жителей.

Лицам с функциональными нарушениями, которые не могут жить самостоятельно, но не нуждаются в уходе в том же объеме, как в учреждениях социального ухода, Рижское самоуправление обеспечивает услугу пансиона, в рамках которой предоставляется и жилье. Эти люди из своих средств должны покрывать расходы за пользование жильем, кухней и общими помещениями, но имеют право запрашивать в самоуправлении квартирное пособие.

Также добавлена группа людей, которые, находясь в трудоспособном возрасте, работают неполную ставку и не могут обеспечить своими доходами основные нужды. Эти люди могут обращаться за социальными пособиями, но должны участвовать в работах, организованных самоуправлением, в том числе развивать свои социальные навыки.

Документы для пособий на покрытие расходов за пребывание в больнице можно подавать с 1 февраля.