Ночью Латвию завалит снегом. Готовьтесь к пробкам

Вечером в четверг Латвии с юга достигнет обширная зона осадков, которая принесет ночью затяжной и иногда очень сильный снег, сообщает агентство ЛЕТА.

В течение ночи на большей части территории Латвии образуется снежный покров, толщина которого в центральной части страны достигнет 5-10 сантиметров.

Ночью будет дуть восточный, юго-восточный ветер порывами до 8-13 метров в секунду.

Движение транспорта будет осложнено, так как во время снегопада ухудшится видимость, дороги обледенеют и будут заснеженными.

Минимальная температура воздуха ночью составит -1..+3 градуса.

Днем снег и мокрый снег постепенно сменятся на дождь. Ветер начнет дуть с юго, юго-запада и стихнет, лишь на побережье Курземе возможны порывы северо-западного ветра до 10-14 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до +1..+4 градусов.

В Риге будет облачно, ночью ожидается затяжной мокрый снег. Днем осадки возможны лишь периодически, преимущественно, в виде дождя. Ночью будет дуть восточный, юго-восточный ветер с порывами до 10 метров в секунду, днем - слабый ветер. Температура воздуха как днем, так и ночью составит +1..+2 градуса.

В Риге с утра образуется снежный покров толщиной в 2-5 сантиметров. Автоводителям нужно считаться с тем, что с утра в пятницу движение в столице может быть гораздо медленнее, а пробки - больше.