Названы лучшие рестораны Латвии

На днях состоялась презентация новейшего путеводителя по ресторанам Северных стран и Балтии «White Guide». В нем собраны сведения о лучших ресторанах Дании, Швеции, Фарерских островов, Норвегии, Финляндии, Исландии, Гренландии и Балтии – Латвии, Литвы и Эстонии. Лучшим латвийским рестораном признан «Vincents».

На торжественном открытии путеводителя был объявлен ТОП 30 ресторанов Балтии. В этой категории лучшим латвийским рестораном был признан «Vincents», который в этом году занял второе место, уступив таллинскому ресторану «Noa Chef’s Hall».

В число тридцати лучших вошли еще четыре латвийских ресторана – ресторан «Kannas» в имении Аннас (17-е место), «Restorāns 3» (19-е место), «COD» (24-е место) и «Bibliotēka Nr.1» (26-е место).

Эксперты, выбранные при поддержке Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР) и Рижского бюро по развитию туризма, провели большую работу, знакомя с латвийскими ресторанами и оценивая их.

В White Guide Baltic включены в целом 160 ресторанов, 30 из которых – из Латвии (в алфавитном порядке):

«36. Līnija» (Юрмала), «Bibliotēka Nr. 1 restorāns», «COD», «Dikļu pils», «Entresol», «Ferma», «Goldingen Room» (Кулдига), «Jonathan Restorāns» (Аматский край), «Kannas» (Аматский край), «Kolonāde. Mūsu stāsti..», «Le Dome», «Laivas» (Юрмала), ресторан имения Лиелупес, «Locale», ресторан имения Малпилс, «Mo» (Лиепая), «Muusu», «Per Se», «Pļavas» (Айнажи), «Restorāns 3», «Riits», «Riviera», Skrundas muiža, (Скрунда), «St. Petrus», «3 pavāru restorāns», «Valmiermuižas alus darītavas restorāns» (Валмиера), «Valtera restorāns», «Vīna studija», «Vincents» и «Zoltners» (Терветская волость).

Это второе издание «White Guide», подготовленное при поддержке «Live Rīga» и департамента туризма ЛАИР, в которое также входят и лучшие рестораны из Латвии.