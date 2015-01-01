31 ноября не будет, поэтому шины нужно менять сегодня!

Заботясь о безопасности дорожного движения, Госполиция и Дирекция безопасности дорожного движения напоминают, что с завтрашнего дня, 1 декабря, все транспортные средства обязательно должны быть оснащены зимними шинами.

По правилам дорожного движения, с 1 декабря по 1 марта все транспортные средства полной массой не выше 3,5 тонн должны быть оснащены шинами, предусмотренными для езды в зимних условиях. Штраф за несоответствующие шины составляет до 30 евро.

Как рассказал председатель правления CSDD Андрис Лукстиньш, на техосмотрах каждую зиму в среднем у 7% автомашин констатируется не соответствующий зимним условиям протектор шин.

Начальник управления безопасности движения Госполиции Нормунд Крапсис подчеркнул, что вождение зимой с не соответствующими погоде шинами может быть очень рискованным и опасным.

По статистике Госполиции, с каждым годом количество нарушителей этого правила уменьшается. С 1 декабря 2015 года по 1 марта 2016 года составлено 96 протоколов за летние шины, а прошлой зимой - уже только 48.