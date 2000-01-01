«Русский список»: что из документального кино на русском смотреть обязательно

Международный фестиваль документального кино «Артдокфест» с 6 по 12 декабря одновременно будет проходить в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Откроется он картиной режиссера Аскольда Курова «Процесс», которую в сентябре - на рижском «Артдокфесте» уже смогли посмотреть и наши любители документального кино. А что еще стоит смотреть из работ росийских документалистов?

В рамках Рижского международного кинофестиваля, документальная программа которого и стала европейским этапом «Артдокфеста», было много латвийских премьер и просто актуальное кино. Но фестиваль - это не только кино. Еще были встречи кинематографистов разных стран, диалоги авторов фильмов со зрителем, круглые столы и дискуссии профессиональных кинематографистов...

Участвовали в дискуссиях также журналисты и кинокритики из российских и латвийских СМИ. Русский TVNET писал о некоторых из этих сентябрьских событий.

Тогда же, мы воспользовались возможностью спросить у тех, кто в современном кино и в документалистике хорошо ориентируется. Что из работ российских документалистов сегодня стоит смотреть - в том числе и за рамками фестиваля?

Сайт журнала "Искусство кино"

На вопрос русского TVNET отвечает Зара Абдуллаева, заместитель главного редактора журнала «Искусство кино»:

- Надо посмотреть два фильма Виталия Манского - это «Родные» и «В лучах солнца». Надо посмотреть старый уже фильм Саши Расторгуева, который называется «Дикий, дикий пляж. Жар нежных» - найдите его обязательно, хоть это и фильм 2005 года.

Надо посмотреть фильм барышни, которую зовут Александра Лихачева, он называется

«Длинное. Черное. Облако опускается» - это очень глубокая картина, хоть внешне она как бы непритязательная. Но это - настоящее искусство, в котором есть и форма, и содержание и мысль.

Много что надо посмотреть, ведь многие фильмы проходя не замеченными зрителем… Вот, например, очень странная и тоже незаметно для многих прошедшая картина Александра Куприна, фильм называется «Победа».

Еще Алина Рудницкая, «Кровь» - тоже отличная картина. И еще одна отличная работа, дебютная, но уже отмеченная наградами - в прошлом году мы с Сашей Расторгуевым добились для нее главного приза фестиваля «Послание к человеку» - это картина Нади Захаровой, называется «Огонь».

- Спасибо!

Прежде, чем рекомендовать названные картины читателям, русский TVNET убедился, что все они доступны в интернете. Как в свободном доступе, так и на платформах, продающих билеты на он-лайн сеансы.

На artdoc.media в ближайшие дни объявлены он-лайн сеансы фильма Виталия Манского «Родные» - с удобным в разных часовых поясах временем просмотра (цена билетов около 1,6 евро). Здесь же проходят дискуссии о поднятых фильмами проблемах и доступен архив документального кино на русском языке, начиная с 2000-2001 годов.

Платформа Artdoc.media

Дополнительной «шпаргалкой» для любителей кино может служить и сайт открывающегося в России «Артдокфеста», в программе которого 21 картина. В том числе и «Полет пули» режиссера Беаты Бубенец, этот фильм, снятый одним кадром и рассказывающий о боевых действиях на Украине, представлен как совместная российско-латвийская картина.

Сайт фестиваля