Из 162 проверенных сирен не сработали шесть

Из проверенных сегодня Государственной пожарно-спасательной службой (ГПСС) 162 сирен тревоги не сработали шесть, сообщили агентству ЛЕТА в ГПСС.

Еще 14 сирен сработали, но у них были обнаружены технические проблемы.

На предыдущей проверке в мае этого года из 164 сирен сработала 161, в том числе без поломок - 152 сирены.

ГПСС получила 112 звонков от людей, которые не были заранее информированы о проверке или же сообщали о том, что не слышат сирен.

В Латвии установлено 164 сирены оповещения о чрезвычайных ситуациях, в том числе две в настоящее время демонтированы для переноса в другое место.