Реакция Шадурского на инициативу Рижской думы с дополнительными уроками

Он рассказал журналистам, что на встрече мэр Риги Нил Ушаков изложил эту идею, которая предусматривает дополнительные инвестиции в образование. «Я всегда рад за любое финансирование, поступающее в систему образования - это хорошо», - сказал министр.

Однако, по его словам, пока оценивать предложение Ушакова трудно, так как информация только словесная, и министр попросил предоставить ее в письменном виде. Срок подачи предложения не установлен.

По словам Шадурскиса,

очень важно, чтобы у руководства Рижской думы были положительные цели, чтобы предложение было справедливым для всех рижских школьников.

«Я рад тому, что появились признаки начала диалога с руководством Рижской думы, но исходя из устно изложенного предложения комментировать его нельзя», - сказал министр.

На вопрос, не пытается ли Рижская дума таким способом обойти намеченную реформу, министр ответил, что предложение предусматривает освоение учебного материала в соответствии со стандартом и законодательными требованиями. «Мне кажется, нецелесообразно повторять то же самое на другом языке, но в любом случае, если осваивается дополнительный материал по физике, думаю, это пойдет на благо», - заявил Шадурскис.

Он добавил, что возможности самоуправлений вкладывать средства в образование различны, но

Рига как богатое самоуправление имеет такое право, если все делается в рамках закона.

«Если действительно на дополнительных занятиях повторяется то же самое, что и на утреннем уроке, мне трудно оценить такую инициативу как хорошо продуманную. Однако в любом случае я рад, что между Министерством образования и науки и Рижской думой может начаться диалог», - сказал министр.

Как сообщалось, сегодня Ушаков втреречался с премьер-министром Марисом Кучинскисом и Шадурскисом, чтобы сообщить о планах Рижского самоуправления в свете реформы школ нацменьшинств.

Рижская дума с 1 сентября 2019 года планирует предлагать новую учебную программу с дополнительными уроками для освоения предметов на родном языке. Это означает, что после того, как прошел, например, урок физики на латышском, в случае необходимости ученик пойдет на дополнительный урок, где та же тема будет преподана ему еще раз на родном языке.

Школам будет выделено финансирование пропорционально числу учеников, в зависимости от которого станет понятно, насколько нужны такие занятия.

Школы смогут сами выбирать, какие предметы преподавать дополнительно.

Цель программы - добиться, чтобы дети знали и государственный язык, и родной, понимали учебные предметы и могли говорить о них на двух языках. Ушаков подчеркнул, что не сталкивался с ситуациями, когда выпускники школ меньшинств не знают латышского.