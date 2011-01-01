По всей Латвии выпал снег, больше всего в Алуксне - 11 см

Утром в пятницу по всей Латвии идет снег, местами сильный, и практически на всей территории страны образовался снежный покров, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и и метеорологии.

Больше всего снега выпало в Алуксне - 11 сантиметров. В Сигулде, Гулбене, Екабпилсе и окрестностях Скривери толщина снежного покрова составляет 6 сантиметров, в Резекне - 4 сантиметра, а в некоторых местах на морском побережье снега нет вообще.

Температура воздуха утром - от -1 до +2 градусов.

В Риге сегодня пасмурно, идет снег. Температура воздуха составляет 0..+1 градус.