Горы отчетов и докладов: Чиновники тратят на них миллионы

Информирование общественности является одной из важнейших обязанностей государства, но сегодня подготовка различных обзоров, отчетов и докладов достигла таких масштабов, что общество и сами государственные учреждения тонут в море повторяющейся или бессмысленной информации, в которой сложно ориентироваться.

При этом подготовка гор документов требует больших денег из бюджета.

Однако

правительство, по крайней мере в ближайшее время, не собирается ничего предпринимать для упрощения административных процедур.

Обязанность предоставлять информацию другим учреждениям или Кабинету министров стала рутинной процедурой, но непродуманное предоставление информации потребляет ресурсы, которые учреждение могло бы направить на выполнение основных функций - планирование и реализацию политики и повышение качества услуг населения, говорится в заключении Государственной канцелярии.

Канцелярия признает, что не располагает данными о том, сколько финансовых ресурсов тратится на выполнение требования о предоставлении информации другим государственным органам, но речь идет о миллионах, причем эта сумма растет - в 2015 году административные расходы увеличились на 3,25 млн евро, а в 2016 году - на 8,34 млн.