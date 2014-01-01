«Ригас уденс»: Рост тарифа связан с уменьшением числа жителей

Планируемый предприятием «Ригас уденс» рост тарифа на водоснабжение и канализационные услуги связан с уменьшением числа жителей Риги, сказала в интервью Латвийскому радио председатель правления предприятия Дагния Калниня.

Из-за сокращения населения столицы уменьшается и потребление воды, поэтому эксплуатационные расходы за содержание водопроводов переносятся на меньшее количество потребляемой воды.

Действующий тариф на водоснабжение в Риге был утвержден в 2014 году. С тех пор потребление воды в столице сократилось примерно на 13%.

По словам Калнини, расходы одной семьи из-за роста тарифа на водоснабжение могут увеличиться примерно на 2,5-3 евро.

Проект тарифов предусматривает, что новый тариф за водоснабжение составит 0,86 евро за кубометр, а за канализацию - 0,77 евро за кубометр без учета НДС.

В настоящее время тариф за воду в столице составляет 63 цента без НДС за кубометр, а за канализацию - 65 центов.

Решение об утверждении проекта тарифов примет Комиссия по регулированию общественных услуг. Сегодня в комиссии состоится собрание, на котором будет заслушано мнение представителей рижан о повышении тарифов на водоснабжение.