Платный въезд: инициативу Огре идею «подхватили» другие города Латвии

Дума Огрского края объявила о возможности введения платы за въезд на территорию самоуправлениям. Вслед за Огре о такой возможности заявили представители Екабпилса и Скрунды.

Неделю назад депутаты Огрского самоуправления сообщили о планах введения платы за въезд в город и волость для жителей других самоуправлений. Цель введения платы — уменьшить транзитный поток и автомобильные выбросы, а также стимулировать людей использовать экологически дружественные транспортные средства. Вслед за Огре, о введении платы стали говорить и в Скрунде.

«Мы считаем, что такой шаг вызовет дальнейший резонанс в других самоуправлениях Латвии и о такой возможности обязательно будут думать. Информационное сообщение Министерства окружающей среды и регионального развития побуждает к действию», — рассказывает председатель Скрундской краевой думы Лорета Робежниеце.

В сообщении министерства, о котором упоминает Робежниеце, сказано, что у Огрского самоуправления есть полное право на своей административной территории ввести пошлину на въезд транспортных средств. Сделать это можно на территории зоны особого режима, например, с целью улучшения безопасности дорожного сообщения или общественного здоровья.

В комментариях в интернете идею о платном въезде сравнили со средневековым порядком: когда каждый барон брал деньги за проезд по своей земле.

Однако все по закону, рассказывает советник Латвийского союза самоуправлений Санита Шкилтере: «Самоуправления сами могут решать и определять, где такие зоны могли бы быть. Это право дано самоуправлениям законом».

Самоуправление Огре объясняет свое желание ввести платный въезд тем, что у города нет денег содержать участок Даугавпилсского шоссе. 40 тысяч евро в год, что выделяется из госбюджета, недостаточно, и остальные издержки приходится погашать из муниципального бюджета.

«Платный въезд осложнил бы жизнь водителям, но то, что государственные дороги в плохом состоянии – это факт. То, что в Огре на это обратили внимание – это только приветствуется», — говорят в местном самоуправлении.

Как бы распорядились полученными деньгами в Скрунде – здесь пока говорить не готовы. Вполне вероятно, что средства пошли бы на улучшение состояния дорог. Лорета Робежниеце отмечает, что самоуправлениям и государственным учреждениям нужно сотрудничать, думать о возобновлении дорожного фонда и других методах упорядочивания состояния дорог.

По стопам Огре готовы пойти и в Екабпилсе.

«Конечно,

то, что мы этот вопрос рассматриваем, еще не означает, что мы это будем делать.

Но, конечно, будем анализировать ситуацию. Мы же тоже понимаем, если мы закроем город, может уменьшиться поток, а от этого пострадают предприниматели. Смотреть надо комплексно. Но саму возможность мы рассматриваем», — рассказывает исполнительный директор Екабпилской думы Гунтарс Гогулис.

Гогулис добавил, что в Екабпилсе будут смотреть на то как вопрос с платным въездом разрешится в Огре. К слову, там еще не подсчитали какой мог бы быть размер пошлины и сколько денег в бюджет эта мера могла бы принести.