В Риге зажгут праздничную ёлку и начнут работать рождественские рынки

В субботу 2 декабря, в преддверии первого дня Адвента, рижан и гостей столицы ждут на Домской площади, где в 17:00 будет зажжена праздничная ёлка. Детско-юношеский вокальный ансамбль Kolibri и актер Марис Безмерс развлекут присутствующих постановкой «Зимняя сказка садовника» (Dārznieka ziemas pasaka), а динамические оттенки мероприятию обеспечат воспитанники школы барабанщиков Анджея Грауда.

С конца ноября в Риге на Домской площади, Эспланаде и площади Ливов начали работу рождественские базарчики, где жители Риги и гости города смогут приобрести изделия прикладного народного искусства, традиционные рождественские угощения и подарки, а на выходные дни для посетителей подготовлены концерты и аттракционы для детей.

Также 2 декабря слушателей ждет церковь Св. Иоанна, где пройдет концерт «Мерцают маленькие звездочки» (Mirdz mazās zvaigznītes), на котором выступят учащиеся 1-й Рижской музыкальной школы им. Я. Мединя. Веселый концерт «Песнь души» (Dvēseles dziesma) состоится в культурном центре «Иманта». В нем примут участие несколько хоров и танцевальный коллектив Imantieši.

В воскресенье, в день Первой свечи Адвента, множество концертов состоится в культурных центрах и церквях.

В Домском соборе пройдет концерт с участием оркестра «Рига», смешанного хора Aura, хора 2-й Рижской государственной гимназии, солистов Инги Шлюбовски-Канцевичи, Михаила Чульпаева, Рихарда Мачановскиса и дирижера Каспара Адамсона. В церкви Св. Петра состоится концерт «За мгновение до…» (Mazu brīdi pirms…), а в новой церкви Св. Гертруды выступят многие популярные солисты на концерте «Я знаю прекрасное место» (Es skaistu vietu zinu). Музыка эпохи Барокко будет звучать в Англиканской церкви, а произведения И. С. Баха можно будет послушать в церкви Св. Марии Магдалины.

Гости культурного центра «Иманта» будут наслаждаться концертом хоровой музыки. В свою очередь в Малой гильдии пройдет церемония награждения лауреатов Латвийского детско-юношеского конкурса вокалистов Putnu bērni. Концерт «Белый» (Balts) состоится в Зале Зиедониса Латвийской Национальной библиотеки – здесь выступит духовой оркестр Рижской музыкальной средней школы им. Я. Мединя и солисты Диана Рудане и Максим Бусел.

В этот день начнется концертный цикл «Праздник музыки Адвента в Риге», в рамках которого прозвучит песенная программа Иевы Акуратере в новой церкви Св. Гертруды, а в Рижской церкви Лютера выступит Горан Гора.

Детей ждут не только на Домской площади во время зажжения праздничной ёлки, но и на мероприятии под открытым небом «Парад гномов» в культурном центре «Ильгюциемс», где также пройдут творческие мастерские и игры. На творческие мастерские всех желающих приглашают также Рижский музей фарфора и Ботанический сад Латвийского университета.

Мероприятия во время ожидания Рождества в Риге поддерживают Рижская дума, Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы. Электроэнергию, необходимую для праздничного освещения ёлки на Домской площади, обеспечивает предприятие Enefit.