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Перестраивать Музей оккупации хотят 14 претендентов

rus.db.lv
Фото: Edijs Pālens / LETA

ГАО Valsts Nekustamie īpašumi (VNĪ) начало второй этап конкурса на перестройку Музея оккупации, на который подали предложения 14 претендентов, квалифицировавшихся на первом этапе.

Срок строительных работ составляет не более 12 месяцев со дня подписания договора о строительстве.

VNĪ подало на согласование в Министерство охраны среды и регионального развития проект пристройки к музею «Дом будущего».

В этом проекте сохранена идея всемирно известного латышского архитектора Гунара Биркертса, обозначенная в эскизах в 2001 году. Здание постройки 1970 года, в котором находится сейчас музей, будет дополнено белой пристройкой со стеклянной стеной.

Идея архитектора метафорична - из темного прошлого в просветленное будущее. В экспозиции Музея оккупации появятся интерактивные объекты. Проект имеет статус объекта национальных интересов.

Рига
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