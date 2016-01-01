Число пропавших людей растет, куда деваются наши люди?

В последнее время объявления о пропаже людей появляются в социальных сетях и на новостных порталах практически каждый день. Некоторых людей находят очень быстро —живыми, а некоторых, к сожалению, нет. В интернет-среде люди публикуют самые разные домыслы о том, почему так часто пропадают жители нашей страны. Самые распространенные предположения – людей похищают для изъятия органов или продают в качестве рабов иностранцам. Так ли это на самом деле? И действительно ли количество пропавших людей растет?

«19-летняя рижанка, жительница микрорайона Вецмилгравис пропала 23 ноября 2017 года. Около 8 утра в этот день она вышла из дома в Вецмилгрависе на занятия в вуз Turība. Но до учебного заведения так и не доехала. Приметы: рост около 175 см, стройная, волосы светлые. Была одета в черную куртку, обута в коричневые сапоги, на голове вязанная шапочка».

«65-летняя рижанка пропала 17 ноября в микрорайоне Плявниеки. Около 8 часов вечера она вышла из дома и ушла в неизвестном направлении. Приметы: Рост 165 см, вес 70-75 кг, среднего телосложения. Как была одета, достоверно неизвестно, предположительно - в чёрные шерстяные брюки, чёрные полусапожки, возможно, светло-коричневое болоньевое пальто».

Такие объявления в последнее время появляются в социальных сетях почти каждый день. Но действительно ли жители Латвии стали пропадать чаще? Или люди просто стали активнее обращаться за помощью именно посредством интернета?

В 2016 году в Латвии были объявлены пропавшими без вести чуть более 800 человек.

И это был самый высокий показатель за последние шесть лет. Однако, как сообщил программе Латвийского радио 4 «Домская площадь» глава Уголовно-следственного управления Госполиции Янис Лаздниш, за 9 месяцев этого года, пропавшими без вести объявлено более тысячи человек. И год еще не закончился. Однозначно можно сказать: люди стали пропадать чаще.

«Рост есть. Но количество не найденных остается примерно таким же — где-то 150 человек к концу года. Но большинство находятся уже в следующем году. По-настоящему пропадают без вести порядка 50 человек в год», — пояснил Лаздиньш.

На помощь сотрудникам полиции в поисках пропавших людей приходят добровольцы организации Bezvests.lv. Ее представитель Светлана Гинтер рассказала нам, что и они в последнее время стали получать все больше заявлений о пропаже людей. Чаще всего в Латвии пропадают пожилые люди.

«Пожилые люди, страдающие деменцией или другими заболеваниями, выходят из дома, без записок, без браслетов наручных с указанием именем и фамилией, пропадают, не находят дорогу домой, остаются ночевать в каких-то ночлежках или больницах. Бывает, еще до публикации объявления [о пропаже] мы этих людей находим. [...] Дети, которые заигрались дома у каких-то своих друзей, не сообщили родителям, не взяли с собой телефон или не зарядили телефон. Бывает, подростки уходят из дома, остаются у друзей, не сообщают родным. Иногда пропадают любители экстремальных развлечений, например, зимние рыбаки», — говорит Гинтер.

В социальных сетях почти под каждым объявлением о пропаже человека можно найти комментарии с предположениями о том, что же на самом деле происходят с людьми. Среди пользователей очень популярно мнение о том, что людей похищают, чтобы продать на органы. Представитель Госполиции Янис Лаздиньш заверил — нет причин предполагать, что эта информация соответствует действительности.

«Мы замечаем такие комментарии, стараемся их опровергать. Могу сказать, что в моей 15-летней практике ни одного такого случая не было.

Нельзя говорить за всех, конечно, потому что порядка 30-50 человек в год не находятся, но нет даже намека на то, что что-то такое происходит», — указал Лаздиньш.

Некоторые жители ошибочно полагают, что заявление в полицию о пропаже человека нужно подавать через трое суток. Это не так! В полиции призывают родственников реагировать незамедлительно.

«Надо обращаться в полицию. Родственники каждый день не пропадают, однако полиция с такими случаями сталкивается ежедневно. Поэтому в случае, если ваш родственник пропал без вести, обращайтесь с заявлением в полицию. Могу заверить, что к поиску пропавших полиция относится очень ответственно», — заключил Лаздиньш.

В Госполиции говорят, что 95-98% людей находятся живыми. Главное не ждать, что ваш близкий найдется самостоятельно, а обращаться в правоохранительные органы сразу же.