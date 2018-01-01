Семейные врачи прекратили забастовку, но с условиями

Латвийская ассоциация семейных врачей постановила прекратить забастовку, выдвинув ряд требований и пригрозив, что в случае их невыполнения забастовка может возобновиться.

Как рассказала президент ассоциации Сармите Вейде, собрание членов ассоциации в пятницу проголосовало за прекращение забастовки.

Собрание потребовало, чтобы Национальная служба здравоохранения согласовала с семейными врачами условия договора об электронном здравоохранении. Решено начать использование системы электронного здравоохранения с раздела об электронных больничных. Электронные рецепты врачи будут использовать с условием, если их выписка не будет занимать больше 60 секунд в январе и 30 секунд в феврале.

Чтобы пациенты не страдали от недостатков системы электронного здравоохранения, которая не позволяет быстро подготовить документ, ассоциация решила выдавать пациентам документы и в бумажной форме, делая об этом запись в карточке.

Ассоциация будет регистрировать технические проблемы системы и отправлять информацию Национальоной службе здравоохранения.

Также собрание требует немедленного заключения с ассоциацией семейных врачей договора об услугах здравоохранения на 2018 год.

Забастовка семейных врачей началась 3 июля.