Организация bezvests.lv просит о помощи

В Адажском крае, в озере Дуньэзерс утонули 2 рыбака, которые рыбачили на лодке. Одного нашли сразу, в тот же день, другого не могут найти уже несколько дней. Спасатели искали - без результата.

"Семья обратилась за помощью к добровольцам Bezvests.lv, наши люди откликнулись, и небольшой командой мы снова едем на поиски. Берем с собой аппаратуру для подводных поисков - робот, сонар и акустическую камеру для сканирования под водой.

Просим отозваться профессиональных водолазов, имеющих сертификаты, а также собственное оборудование. Нужна Ваша помощь! Также нужны лодки.

P.S. Линия очень перегружена, просим не звонить, а писать на электронную почту: info@bezvests.lv Заранее благодарим", - сообщает организация.

Bezvests.lv - общественная добровольческая организация, и оплачивать труд помощников, увы, не может. Если желаете помочь от чистого сердца и безвозмездно, милости просим и очень ждем!

Специалисты нужны в субботу, 2 декабря в 10:00, уже на месте у Дуньэзерса, Адажский край.