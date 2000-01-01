Грибной идол: латвийцы на пути к ирландским фермам

Посмотреть мир, накопить на учебу, расплатиться с кредитами , познакомиться с другими культурами, убежать от тещи, «затусить», работать с утра до вечера, чтобы избавиться от игровой зависимости... Что заставляет уезжать за границу наших людей, заниматься физически сложной работой? В пятницу (1 декабря) в екабпилском филиале Государственного агентства занятости (VNA) представители ирландского кооператива по выращиванию шампиньонов CMP Mushroom приняли десятки заявлений на работу в грибных фермах Ирландии. Не удивительно, ведь минимальная зарплата за такой труд - 1600 евро на руки.

Екабпилс - город женщин. Старый городи переполнен маленькими будочками с самоуверенными названиями - такими как «Golden Lady». Каждая вторая дверь - это кабинет красоты или парикмахерская. Мужчины, видимо, работают за границей.

В застекленном зале улыбчивая, светловолосая девочка Дайга рассказывает о возможности заработать на грибных фермах Великобритании. Про сбор грибов молодая латвийка знает не понаслышке - сама десять лет отработала в таком месте.

Публика разношерстная - одни совсем молодые, другие - почти предпенсионного возраста. Многие приехали из Риги. У некоторых за плечами большой опыт в Ирландии и Англии.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Грибной идол

В дверях стоит мужчина предпенсионного возраста. Иногда встает на носочки - смотрит и слушает. Зайти внутрь он не решается, но говорит, что пришел решить - может что-то из этого и получится. Видно, что у него еще много сил, но в Екабпилсе сложно найти работу, тем более тем, кому уже за 60 лет.

Последние годы Андрис Шмидт работает деревообработчиком – трудиться приходится по 12 часов за минимальную зарплату. Надоело! В советское время он работал электриком на крупнейшем предприятии в Екабпилсе. «Все крупные предприятия распроданы! Придется рисковать и ехать в Ирландию, что делать ...», говорит Андрис.

1600 евро на руки - это минимальная зарплата в Ирландии, которую получают работники грибной фермы. Тем не менее 9,25 евро в час просто так на счет никто не перечислит -

необходимо выполнить норму, собрав 26 кг грибов в час.

«Увидите, это не так уж и сложно. Если не получится, на улице в чужой стране никто вас не бросит. В округе есть овощные фермы - там всегда нужны рабочие руки», успокаивает собравшихся представитель Ирландской компании «CMP Mushrooms». Самые усердные обычно получают 2000 евро нетто - т.е. на руки.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Знать язык не нужно - возможности физически работать вполне достаточно. Открыть счет в банке помогут, договор переведут.

Рабочий день начинается в 6.30 утра. Иногда приходится работать всего несколько часов, но не более 8. В зависимости от сезона и количества заказов, необходимо работать 5,6 дней в неделю. Отпуск обычно дается летом, когда работы совсем мало. Жить предлагают в центре живописной сельской местности рядом с грибной фермой. Дайга показывает видео, на котором можно увидеть романтичный кирпичные домики с аккуратными номерами. Это общежития. Одна комната предназначена для двоих; кухня, кладовка и ванная - общие. Такое проживание стоит 35-50 евро в неделю.

Правила строгие: за курение в комнате штраф 50 евро, за нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения - мгновенное увольнение. Ближайший магазин находится в 3 км от фермы, до ближайшего города 10 км.

FOTO: Jānis Škapars / TVNET

Не все кроется в деньгах ...

Те, кто уже занимался за границей черным трудом понимают, что так «сладко», как описывают представители компании, не будет.

Обычно в таких предложениях есть свои подводные камни, о которых, вероятнее всего, узнаешь только когда начнешь работать.

Например, необходимо сделать норму - сиди среди грибов хоть день и ночь. «26 кг в час - это много. Объем немного настораживает», говорит одна женщина, которая уже работала на грибной ферме. «Тебе дадут определенное количество, которое нужно собрать. И не смотря на то, что они говорят не более 8 часов работы, на самом деле

сидишь почти 15 часов или сутки, пока все не соберешь».

Гита пришла в зал с опозданием - щеки красные, видно, что бежала. В Екабпилс она приехала из Риги. На данный момент женщина работает в двух столичных пансионатах. В сумме удается заработать 750 евро. Тем не менее, она серьезно настроена ухать, так как чувствует, что работа слишком тяжелая. Целыми днями ей приходится ухаживать за пожилыми, беспомощными людьми с проблемами со здоровьем. Раньше она не могла уехать из-за сына, который еще ходил в школу. Однако уже пять лет назад она работала в Бирмингеме уборщицей в отеле.

Было тяжело, но она получала 1300 евро в месяц.

К разговору присоединилась жительница Екабпилса Илзе, которая, как оказалось, тоже работала в Бирмингеме на куриной ферме и на полях. «Я уже весь мир объездила. Если есть такая возможность, посмотреть новые места и заработать - почему бы и нет!». За свою жизнь женщина успела поработать в Ирландии, Англии, Германии, Нидерландах. «Это была интересная работа. Летом на поле собирали лук и бобы. Получали 1200 в месяц. Многие скажут - что это за деньги? За такую зарплату можно и в Латвии найти работу. Да, но не все кроется в деньгах.