Президент: наше государство нам никто не дарил - мы строили его сами

«В Валке лучше, чем где-либо в другом месте Латвии, осознается, что наше государство нам никто не дарил - мы его строили сами», - заявил в субботу президент Раймонд Вейонис, выступая на проходящей в Валке международной научной конференции «Латышскому временному национальному совету - 100».

Вейонис подчеркнул, что основа сильного государства - это сильные люди, и временный национальный совет состоял из смелых и сильных людей, которые не боялись и действовали во имя того, чтобы у Латвии было лучшее будущее.

Президент отметил, что сто лет назад Валка была средоточием национальных идей и стремлений к государственности. Здесь собрались представители латышских общественных организаций, политических партий и краевых советов, чтобы взять на себя ответственность за Латвию.

«В декларациях Латышского временного национального совета содержалось требование об объединенной Латвии, судьбу которой будет решить сам народ, а не чужие державы. Решениями временного национального совета латыши сами взялись строить свою судьбу, не дожидаясь благосклонности других», - подчеркнул Вейонис.