В крупнейших школах Латвии может образоваться 12 параллельных классов

После введения образования с шести лет, в крупнейших школах Латвии за один год может образоваться 12 параллельных классов. Самым богатым школьниками образовательным учреждением в этом учебном году стала Рижская классическая гимназия, в которой учатся 1610 человек.

После не в списке стоит Рижская золитудская гимназия - 1466 учеников, а третью строчку заняла Адажская средняя школа, в которой учатся 1441 ребенка.

По информации предоставленной школами, в последние годы как в Рижской классической гимназии, так и в Адажской средней школы каждый год обучается по шесть параллельных классов. Если с 2019/2020 года в первый класс одновременно пойдут шестилетки и семилетки, число школьников удвоится, а вместе с ним и количество параллельных классов.

Министерство образования предположило, что изначально шестилетние дети обучение начнут в детском саду, однако через год они все уже будут посещать школу и многим придется учиться не в привычных «А» и «Б» классах, но и в «К» и «Л».