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Рига: из-за инцидента в кинотеатре пришлось прервать показ фильма

Русский TVNET
Фото: Zane Bitere/LETA

В пятницу (1 декабря) вечером сотрудникам кинотеатра «Splendid palace» пришлось прервать премьеру документального фильма Ивара Звиедра, так как кто-то из зрителей решил убедиться в работоспособности детектора дыма, сообщает агентство LETA.

Молодой человек выпустил дым из под электронной сигареты прямо в детектор, в результате чего в кинотеатре сработала пожарная сигнализация, а зрителям пришлось покинуть здание.

Спустя некоторое время, когда все обстоятельства произошедшего были выяснены, киносеанс продолжился.

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