В воскресенье в Латвии ожидаются осадки; автодороги будут скользкими

В ночь на воскресенье на морском побережье, в центральных и западных районах Латвии ожидаются дождь и мокрый снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и и метеорологии.

Днем в воскресенье (3 октября) будет дуть умеренный и сильный юго-западный ветер, порывы которого на побережье могут достигать 15-20 метров в секунду. Воздух прогреется до до +6 градусов. Автодороги будут скользкими.

В Риге в воскресенье вечером ожидается мокрый снег. Ночью температура воздуха составит 0…-1 градус, днем будет до +2.